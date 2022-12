Il 2022 di Motorola è stato molto impegnativo: la casa ha infatti annunciato una moltitudine di smartphone in varie fasce di prezzo, diversificando la propria line-up e dando ampia possibilità di scelta per tutte le tasche. L’azienda ha concluso il suo anno solare con la presentazione di Moto X40 in Cina, avvenuta qualche giorno fa.

Nonostante l’anno non sia effettivamente concluso, già si parla degli smartphone che vedranno la luce nel corso dei primi mesi del 2023. Il prossimo anno verranno lanciati in India – e in altri mercati non ancora definiti – nuovi telefoni della serie Moto E e della serie Moto G. Uno dei primi che potremo toccare con mano sarà Motorola Moto E13, un dispositivo che andrà a rafforzare l’offerta entry-level del brand per il mercato indiano. Non si sa ancora molto sulle caratteristiche del dispositivo, tuttavia il sito MySmartPrice ha avuto accesso ai rendering ufficiali del Moto E13. Diamo un’occhiata al design dello smartphone e alle specifiche finora note.

Il design di Moto E13

Come abbiamo già detto, Motorola Moto E13 sarà uno degli smartphone più accessibili dell’azienda collocandosi nella fascia bassa del mercato.

L’unità mostrata in foto è di colore beige, non è al momento noto in quante e in quali colorazioni sarà disponibile all’acquisto. Per quanto riguarda la parte posteriore, salta all’occhio il comparto fotografico che prevede un’unica fotocamera posteriore, al di sotto del quale si trova il flash LED all’interno di un secondo foro, quasi a voler dare continuità al design circolare della fotocamera. Come di consueto, il logo dell’azienda è annegato esattamente nella parte centrale del retro dello smartphone.

Dal render 3D è possibile osservare che il retro è curvo e realizzato con ogni probabilità in materiale plastico. La cornice ha un design squadrato e presenta i pulsanti di accensione e volume sul lato destro, mentre il carrello della SIM si trova sul lato sinistro. La ricarica sarà possibile tramite una porta USB Type-C posta sul lato inferiore assieme alla griglia dell’altoparlante e al foro per il microfono.

Mancano al momento informazioni precise in merito alla diagonale del display, ma si può notare come nella parte superiore del pannello sia presente un notch a goccia che permette l’alloggiamento della fotocamera frontale. Sempre dalle immagini si può notare come l’ottimizzazione delle cornici non sia eccessivamente spinta, in particolare quella inferiore. Si tratta in ogni caso di una caratteristica abbastanza comune in questa fascia di prezzo.

Le specifiche trapelate del Motorola E13

Il telefono è stato recentemente individuato su Geekbench, nota piattaforma di benchmark, mostrando alcune delle sue caratteristiche tecniche in anteprima.

Lo smartphone economico di Motorola si presenta sulla piattaforma con un chip octa-core Unisoc con CPU a 1,6 GHz, che a giudicare dalla frequenza dovrebbe essere il modesto T606. Anche la dotazione di RAM sembra essere mediocre con solamente 2 GB a disposizione, sufficienti per far girare il sistema operativo che con tutta probabilità sarà Android 13 in versione Go.

Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica non sono stati al momento rivelati. Non ci resta che attendere ulteriori novità ufficiose o direttamente l’ufficialità di Motorola, attesa nel corso delle prossime settimane.