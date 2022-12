Nella giornata di oggi, 22 dicembre 2022, The Paper ha appreso da alcuni informatori interni a Xiaomi che uno dei membri fondatori della società, Lei Jun, ha scritto una lettera interna nella quale si annuncia il pensionamento lungamente anticipato a far data dal 30 dicembre prossimo dell’attuale presidente della società Wang Xiang; il dirigente continuerà ugualmente ad offrire a Xiaomi il proprio contributo lavorativo in qualità di senior consultant, ma chiaramente si renderà necessario individuare un successore per la carica di presidente e c’è un nome già emerso che dovrebbe diventare ufficiale con l’inizio del nuovo anno.

Un nuovo presidente per Xiaomi

Hong Feng e Wang Chuan, co-fondatori della società, non smetteranno di supportare e promuovere lo sviluppo strategico di Xiaomi nel partner committee, a dispetto del loro ritiro dall’area commerciale alla fine dell’anno. A detta della fonte, questi cambiamenti in seno alla dirigenza culmineranno nella promozione di Lu Weibing a nuovo presidente del gruppo: la scelta sarebbe ricaduta su di lui dopo tutte le consultazioni del caso e il suo incarico dovrebbe iniziare già dal 30 dicembre 2022.

Questa promozione rappresenta il momento più alto della rapida scalata di Lu Weibing, entrato in Xiaomi agli inizi del 2019 e divenuto nel giro di pochi anni una figura di riferimento per il colosso cinese: dalla guida del sub-brand Redmi alla presidenza per il mercato cinese, fino alla sfera internazionale e al mercato indiano. Insomma, Lu Weibing si appresta a diventare il nuovo volto di Xiaomi.

Un messaggio diffuso internamente rende noto che la transizione è stata completata rapidamente e senza intoppi e che la stessa si inserisce in seno ad una strategia più ampia che punta ad una crescita sostenibile. Del resto, il futuro metterà Xiaomi di fronte a nuove ed importanti sfide: dalla presenza nel segmento più alto del mercato mobile all’interessamento per il mondo delle auto elettriche; il tutto senza mai perdere di vista l’innovazione, nel cui ambito si può citare l’esempio del robot umanoide CyberOne ma anche gli avanzamenti legati al sistema di produzione.

