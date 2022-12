I servizi di videochiamate e conferenze virtuali non sono mai stati così integrati nelle nostre vite come nell’ultimo biennio a causa della rivoluzione avvenuta nelle dinamiche del mondo del lavoro per mano della pandemia. Tra questi servizi uno tra i più utilizzati è indubbiamente Google Meet al cui sviluppo Big G sta rivolgendo particolari attenzioni grazie all’introduzione di nuove funzioni e al miglioramento di quelle preesistenti.

In tal senso, il mese scorso vi abbiamo raccontato dell’insolita partnership tra Google e Mattel163 che ha portato il popolare gioco UNO!Mobile sulla piattaforma. Un’aggiunta peculiare che però testimonia la cura dell’azienda nei confronti dell’esperienza utente del servizio.

Google Meet adesso può tradurre più lingue in tempo reale

Ebbene, concentrandoci su novità volte al mondo della produttività, oggi Google ha annunciato l’espansione della traduzione istantanea dei sottotitoli dall’inglese al giapponese, svedese e cinese mandarino.

La funzione di traduzione istantanea dei sottotitoli fece la sua scomparsa sul servizio di videochiamate del colosso all’inizio del 2022 con l’obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre le barriere linguistiche tra utenti nel corso di una chiamata personale o di lavoro. Dopo un breve periodo in versione Beta, venne lanciata ufficialmente con il supporto alla traduzione dall’inglese verso il francese, tedesco, portoghese e spagnolo.

In aggiunta alla traduzione, attualmente Google Meet supporta i sottotitoli standard delle videochiamate per le seguenti lingue: giapponese, russo, italiano, coreano, olandese, portoghese e cinese mandarino. Per queste lingue la funzione è ancora in fase di test ed è infatti connotata sia sul web che sull’app dall’etichetta “Beta”.

Dunque, grazie al nuovo aggiornamento Google Meet supporterà la traduzione istantanea dei sottotitoli dall’inglese al francese, tedesco, portoghese, spagnolo, giapponese, svedese e cinese mandarino. Non pervenuto ancora l’italiano il quale probabilmente verrà introdotto da un ulteriore aggiornamento simile a questo.

La traduzione istantanea dei sottotitoli è esclusivamente disponibile per i meeting organizzati da utenti abbonati a uno dei seguenti piani di Google Workspace: Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade e Google Workspace for Education Plus. La funzione è usufruibile sia nella versione web di Google meet che nell’app per dispositivi mobili dirigendosi su Impostazioni > Sottotitoli > Sottotitoli tradotti.

Google ha affermato che il rilascio delle nuove lingue per la traduzione istante è già partito negli scorsi giorni dunque nel corso delle settimane tutti gli utenti della suite Google Workspace potranno iniziare a usufruire delle novità portate in dote dall’aggiornamento.

