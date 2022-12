Le applicazioni mobile Android e iOS e il sito Web di YouTube hanno riaperto i commenti sui video generati automaticamente creati per la musica, chiamati da Google “Art Track”.

Si tratta della versione video di una traccia di un album musicale generata automaticamente da YouTube, contenuto che comprende la registrazione audio e la copertina dell’album.

Ecco come il colosso di Mountain View descrive questo tipo di contenuto:

L’obiettivo degli art track è quello di fornire una versione YouTube di ogni traccia di ogni album. Attualmente, i video musicali ufficiali sono disponibili per la registrazione solo se una casa discografica o un artista investe (professionalmente) tempo e risorse nella loro produzione. Gli art track automatizzano la creazione di versioni di registrazioni anche se non è stato prodotto un video musicale.

Su YouTube dopo due anni torna una funzionalità

In pratica, gli Art Track possono essere considerati la soluzione studiata da Google per automatizzre la creazione di versioni per le registrazioni dei brani e per questo tipo di contenuto il colosso di Mountain View alla fine del 2020 ha deciso di disattivare la possibilità per gli utenti di pubblicare commenti.

E sebbene ad oggi non sembrano esserci modifiche da parte di Google (sul sito di supporto, infatti, i commenti agli art track continuano ad essere ufficialmente disattivati), nelle ultime settimane sono andate moltiplicandosi le segnalazioni di utenti che hanno riottenuto la possibilità di commentare questo tipo di contenuto su YouTube.

Al momento non è chiaro se il ritorno di questa funzionalità sia permanente e sono in tanti a pensare che ciò potrebbe essere legato a recenti modifiche apportate dal colosso di Mountain View e che potrebbe non essere voluto da Google.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più ma gli appassionati di musica, almeno per ora, possono tornare a commentare i loro brani preferiti.