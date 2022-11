UNO! Mobile incontra Google Meet in un crossover davvero senza precedenti. Nella giornata di oggi, infatti, Mattel163, sviluppatore del popolare titolo UNO! Mobile ha annunciato l’integrazione del gioco all’interno dell’app Google Meet su dispositivi Android. Il progetto è un nuovo passo della partnership, già avviata da tempo, tra Mattel163 e Google che porterà all’integrazione all’interno dei servizi di casa Google di un numero sempre maggiore di applicazioni. Ecco i dettagli completi su questo nuovo progetto che arricchisce le funzionalità di Google Meet per gli utenti dotati di un dispositivo Android:

Gli utenti Android di Google Meet possono ora giocare a UNO! Mobile durante i meeting

Grazie alla nuova partnership, da qualsiasi dispositivo Android (con Android 8.0 Oreo e versioni successive) sarà possibile avviare il gioco UNO! Mobile, adattamento per dispositivi mobili del popolare gioco di carte, direttamente da Google Meet. Tutti gli utenti che partecipano alla riunione su Meet potranno, quindi, accedere ad una stanza virtuale speciale, predisposta per poter giocare a UNO! Mobile. Sarà possibile aggiungere altri utenti alla partita anche dover aver avviato la stanza dedicata a UNO!.

L’integrazione del gioco all’interno di Meet supporta fino ad un massimo di 24 giocatori. A disposizione degli utenti ci sono anche varie modalità di gioco differenti, come la possibilità di giocare a squadre, creando due team contrapposti. Da notare anche la possibilità di poter contare su carte speciali e di impostare regole particolari per poter creare un gameplay personalizzato e giocare ad UNO! Mobile con un’esperienza ancora più completa.

Con questo progetto, Google punta a rendere Meet un luogo di incontro virtuale e non solo un’app pensata per avviare riunioni da remoto. La possibilità di integrare altri software e app, con un particolare focus sull’intrattenimento, rappresenta un’evoluzione futura di Meet. Il progetto di integrazione con UNO! Mobile, quindi, è solo l’inizio di un programma più vasto e articolato. In questo programma, inoltre, Mattel163 ricoprirà un ruolo di protagonista con ulteriori app che entreranno a far parte dei servizi Google.

