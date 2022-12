Probabilmente è ormai tardi per riuscire ad averli tra le mani in tempo per Natale, ma un’offerta intrigante resta sempre degna di nota: stiamo parlando delle proposte a disposizione tra gli Imperdibili, che consentono di portarsi a casa due smartphone della serie Redmi Note 11 a prezzi davvero interessanti. Vediamo più da vicino gli sconti che toccano Redmi Note 11 e Redmi Note 11S.

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S a super prezzi con questo coupon

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S sono disponibili tra le offerte eBay degli Imperdibili a prezzi sotto i 200 euro. Se state cercando un nuovo smartphone, perché no, anche da regalare con qualche giorno di ritardo, e volete spendere una cifra contenuta, questa potrebbe essere la vostra occasione.

Redmi Note 11 deve ancora compiere un anno e punta molto sul rapporto qualità-prezzo, soprattutto se consideriamo la cifra alla quale potete acquistarlo in questo momento. Lo smartphone Xiaomi mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (in questa versione in sconto in particolare), cinque fotocamere in tutto (sul retro ci sono quattro sensori, uno principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e due da 2 MP per macro e profondità di campo), connettività 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e NFC e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W. C’è anche la porta per il jack da 3,5 mm.

Redmi Note 11S è uscito nello stesso periodo e si va a piazzare tra Note 11 e Note 11 Pro, sia come specifiche sia come fascia di prezzo. Lo schermo è sempre un AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ con 90 Hz di refresh rate, ma il SoC è un MediaTek Helio G96 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (in questa versione). Lato connettività e batteria (5000 mAh) siamo sullo stesso livello del fratello, mentre ci sono cambiamenti al comparto fotografico: al posto del sensore principale da 50 MP ce n’è uno da 108 MP (sempre accompagnato da ultra-grandangolare, macro e per la profondità).

Redmi Note 11 è stato lanciato al prezzo consigliato di 249,90 euro (versione 4-128 GB), ma ora potete acquistarlo a 169,15 euro nelle colorazioni Blu e Grigio. Redmi Note 11S ha debuttato a 299,90 euro (versione 6-128 GB) e ora potete portarvelo a casa a 191,25 euro (solo nella colorazione Grigio). Come raggiungere questi prezzi? Non dovete fare altro che seguire i link qui sotto e digitare XIAOMIDAYSDIC22 all’interno del modulo di pagamento, nel campo dedicato ai codici promozionali. Il coupon scade il 25 dicembre 2022, ma non è detto che gli smartphone rimangano disponibili fino a quella data. Per tutte le altre offerte eBay potete cliccare qui.

Acquista Redmi Note 11 in offerta

Acquista Redmi Note 11S in offerta

Leggi anche: Recensione Redmi Note 11