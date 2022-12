Come altre big tech, Google è costantemente controllata dall’antitrust in tutto il mondo affinché non abusi della sua posizione di potere. Il colosso di Mountain View è stato sanzionato in più occasioni dalle autorità in vari paesi, ma ora è stato assolto in UE.

L’anno scorso l’Ufficio federale tedesco aveva avviato un’indagine volta a esaminare più da vicino i post Google News Showcases, introdotti per la prima volta nel 2020, poiché a differenza della maggior parte degli altri post di Google News, questi sono realizzati a mano da Google e dall’editore che grazie a essi ottiene anche un’idea di come i lettori interagiscono con il contenuto, consentendo loro di aggiungere ulteriori contenuti pertinenti o aggiornamenti alle storie man mano che si evolvono.

L’indagine è stata avviata per timore che Google News Showcases potesse discriminare gli editori che non fanno parte del programma escludendo dei concorrenti dal mercato e favorendo quelli che invece hanno aderito.

Google viene assolta dall’antitrust in Germania

Dopo un anno di trattative ora Google afferma tramite il blog tedesco che non prevede di aggiungere News Showcases ai risultati di ricerca, lasciando pari opportunità a tutti gli editori nel suo motore di ricerca.

L’unica parte di Google in cui sono state integrate le vetrine è il pannello Discover che funziona già in modo simile a Google News stesso e mostra gli articoli ai lettori.

Google ha anche chiarito che le vetrine sono indipendenti dalle cosiddette anteprime di notizie estese che Google deve firmare con gli editori in Europa per poter visualizzare frammenti dei loro contenuti nella Ricerca Google in Google News.

L’Ufficio federale tedesco ha stabilito che le vetrine di notizie Google News Showcases non limitano la concorrenza, quindi l’azienda di Mountain View questa volta non verrà sanzionata.

