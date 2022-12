Mentre su Amazon proseguono le Offerte di Natale, che comprendono un extra sconto del 20% su alcuni Warehouse Deals e 5 euro di buono in regalo con Amazon Music, trovano pane per i loro denti anche i lettori accaniti: sul sito è disponibile una nuova offerta per Kindle Unlimited, l’abbonamento che consente letture illimitate su qualsiasi dispositivo con l’accesso a più di 1 milione di eBook. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Kindle Unlimited praticamente regalato per 3 mesi: ecco come approfittarne

Per chi non lo conoscesse, l’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di eBook (ma non solo) e dà l’accesso, al costo di 9,99 euro al mese, a più di 1 milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un eBook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet. La lettura può ovviamente avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Non solo libri però: inclusa nel servizio anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre.

Come detto, normalmente il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese, ma grazie a una promozione dedicata ai nuovi iscritti è possibile accedere a tre mesi di Kindle Unlimited a meno del prezzo di un caffè, 99 centesimi. L’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti ed è valida dal 17 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023: c’è tempo fino alla vigilia dell’Epifania per pensarci, ma chi è deciso può già dare uno sguardo al link qui in basso. Al termine del terzo mese, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro mensili, ma può eventualmente essere disdetto in qualunque momento prima della scadenza.

Abbonati a Kindle Unlimited a 0,99 euro

Potrebbe interessarti: Recensione Kindle (2022), da comprare a occhi chiusi