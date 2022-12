Continua il 20% di sconto Amazon sulla selezione Warehouse, promozione iniziata durante il Black Friday e che terminerà il 31 dicembre 2022. Si tratta di un’occasione unica per risparmiare in quanto i prodotti Warehouse sono già in sconto rispetto al prezzo di listino e, col 20% ulteriore in meno, si raggiungono cifre a volte veramente incredibili. In queste ore Amazon ha rinforzato la selezione e quindi ci sono tante nuove proposte.

Come funziona lo sconto del 20% su Amazon Warehouse

Il funzionamento è molto semplice: quando Amazon riceve un prodotto reso lo inserisce in questa sezione soprannominata Warehouse in cui va a specificare le condizioni. In linea generale vi si trovano spesso prodotti quasi pari al nuovo, al più con qualche segno di usura, niente che però possa comprometterne l’uso. In ogni caso, qualora non foste soddisfatti del vostro acquisto, potrete renderlo a vostra volta entro fine gennaio 2023.

I termini e le condizioni specificano inoltre che il 20% di sconto per Amazon Warehouse è disponibile dalle 00:00 del 25 novembre 2022 e fino alle 23:59 del 31 dicembre 2022. Inoltre, “lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.”

È arrivato il momento di spulciare le varie offerte alla pagina dedicata a tutte le offerte Amazon Warehouse. Ovviamente il tempismo è importante: i pezzi sono pochi e le occasioni limitate.

Migliori offerte per sfruttare lo sconto 20% Amazon Warehouse

La selezione seguente comprende principalmente smartphone dei principali OEM Android, come Samsung, OPPO, OnePlus, Redmi e Huawei. Sono presenti anche alcuni articoli “bonus” come tablet e wearable. Per tutti gli articoli elencati di seguito il prezzo visibile è quello con lo sconto del 20% già applicato, ma voi lo vedrete soltanto al check-out. Ecco i prodotti:

