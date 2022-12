Non siete soliti utilizzare Amazon Music per ascoltare la musica e non siete abbonati Amazon Prime? Allora potrebbe essere il momento giusto per testare il servizio di streaming Free, in modo da guadagnare un buono da 5 euro. Vediamo come fare per ottenerlo.

Amazon Music Free regala 5 euro ascoltando una canzone

Basta ascoltare un brano su Amazon Music Free per ricevere 5 euro di sconto tramite un codice promozionale, utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione per un ordine idoneo su Amazon.it. L’iniziativa è valida fino alle 23:59 del 29 gennaio 2023 ed è limitata a 5000 codici, quindi vi consigliamo di non aspettare l’ultimo momento per accaparrarvelo. L’omaggio non è purtroppo disponibile per tutti gli utenti, ma solo per quelli che sono stati invitati per e-mail direttamente da Amazon, quelli che hanno ricevuto una notifica push o che hanno visualizzato comunicazioni marketing relative all’offerta stessa sul sito.

Per poterne approfittare dovete visitare la pagina indicata qui in basso dopo aver effettuato l’accesso all’account e aver completato la riproduzione di un brano con Amazon Music Free per la prima volta. Il codice promozionale vi sarà inviato tramite e-mail entro 7 giorni dall’ascolto del brano e sarà utilizzabile su un ordine di valore uguale o superiore a 20 euro (le spese di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia) da piazzare entro i successivi 30 giorni. Sono validi solo i prodotti venduti e spediti da Amazon (niente marketplace e Warehouse Deals), a esclusione di dispositivi Amazon (Kindle, Echo, Fire), contenuti digitali, libri, ebook, sigarette elettroniche, Buoni Regalo, alcolici, articoli per bambini e neonati.

Vi ricordiamo che Amazon Music Free è il servizio base di streaming musicale, che consente di ascoltare migliaia di stazioni radio e playlist senza abbonamento Amazon Prime, ma con l’inserimento di annunci pubblicitari. Più ricco è il servizio Amazon Prime Music, rinnovato di recente e che offre ai clienti Prime l’accesso a 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie. Il piano completo è quello Amazon Music Unlimited, che al costo di 9,99 euro al mese mette a disposizione i brani senza limitazioni o pubblicità (qui per maggiori dettagli).

Per verificare di essere idonei a ricevere il buono sconto da 5 euro attraverso l’utilizzo di Amazon Music, potete cliccare sul link qui sotto:

5 euro in regalo con Amazon Music Free

