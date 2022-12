Nelle scorse ore Realme ha annunciato in via ufficiale un nuovo modello della serie Realme 10: stiamo parlando di Realme 10s, smartphone che tuttavia non può considerarsi del tutto nuovo.

Guardando bene la scheda tecnica di Realme 10s, infatti, è possibile notare come tale device possa essere considerato una sorta di speciale versione di Realme 9i 5G (con il quale condivide anche il design), dotata di più RAM e memoria di archiviazione, con una fotocamera posteriore in meno ma con un più veloce sistema di ricarica della batteria.

Le principali caratteristiche di Realme 10s

Dotato di un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, il nuovo smartphone di Realme è animato da un processore MediaTek Dimensity 810.

Per quanto riguarda il comparto memorie, lo smartphone arriva sul mercato con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria integrata (che gli utenti potranno espandere fino a 1 TB grazie al supporto MicroSD).

Passando al settore imaging, sulla parte posteriore troviamo una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore di profondità (su Realme 9i 5G i sensori secondari sono invece due). Frontalmente il nuovo telefono di Realme può contare su un sensore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Realme 10s troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, la connettività 5G, il supporto alla tecnologia Hi-Res Audio (assente su Realme 9i 5G), un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una porta USB Type-C e l’interfaccia Realme UI 3.0 basata su Android 12.

Il nuovo smartphone di Realme farà il suo esordio in Cina la prossima settimana in due colorazioni (blu e nera) al prezzo di 1.099 yuan (pari al cambio a circa 150 euro) nella versione 8/128 GB e di 1.299 yuan (pari al cambio a circa 175 euro) in quella 8/256 GB.

Al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione anche in Europa.