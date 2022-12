OPPO A58x, un nuovo modello di fascia bassa con connettività 5G che va a posizionarsi leggermente sotto il fratello maggiore A58 presentato circa un mese fa. Ancora novità in casa OPPO , con la casa cinese che ha presentato, un nuovo modello di fascia bassa con connettività 5G che va a posizionarsi leggermente sotto il fratello maggiore A58 presentato circa un mese fa.

Caratteristiche di Oppo A58x

Il nuovo smartphone budget friendly ha un display da 6.56 pollici con una risoluzione HD+ (risoluzione a metà tra l’HD e il Full HD) con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

MediaTek Dimensity 700, composto da due core Cortex-A76 e da sei core Cortex-A55, costruito con processo produttivo a 7 nanometri. Lo smartphone è disponibile in due tagli di memoria RAM fino a 8GB a cui si possono aggiungere, come di consuetudine nell’ultimo periodo, fino a 5GB di RAM virtuale (utilizzando la memoria interna del dispositivo), per un totale di 13GB. È inoltre possibile utilizzare due SIM contemporaneamente essendo È equipaggiato con un chipset, composto da due core Cortex-A76 e da sei core Cortex-A55, costruito con processo produttivo a 7 nanometri. Lo smartphone è disponibile in due tagli di memoria RAM fino aa cui si possono aggiungere, come di consuetudine nell’ultimo periodo, fino a 5GB di RAM virtuale (utilizzando la memoria interna del dispositivo), per un totale di 13GB. È inoltre possibile utilizzare due SIM contemporaneamente essendo Dual SIM

13 megapixel e uno secondario per i ritratti da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 8 megapixel ed è inserita all’interno del notch presente sulla parte superiore dello schermo. Il sistema operativo è SuperVOOC a 33W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera posteriore può contare su un doppio sensore, uno principale dae uno secondario per i ritratti da. La fotocamera frontale è daed è inserita all’interno del notch presente sulla parte superiore dello schermo. Il sistema operativo è Android 12 con l’interfaccia personalizzata dalla casa ColorOS 12.1 . È dotato di un’ampia batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida grazie alla tecnologia proprietariaa 33W.

Oppo A58x: specifiche complete

Per chi volesse, ecco una panoramica completa di tutte le specifiche dello smartphone.

6.5 pollici (1612 × 720 pixels) HD+, 90 Hz Refresh rate, con gamma colori 96% NTSC/100% DCI-P3

Chipset MediaTek Dimensity 700 con CPU octa core (Due core Cortex-A76 da 2.2GHz + Sei core Cortex-A55 CPU da 2GHz) e GPU Mali-G57 MC2

RAM 6GB / 8GB LPDDR4X con 128GB UFS 2.2 di storage, espandibile con microSD fino a 1TB

Android 12 con interfaccia ColorOS 12.1

Dual SIM

Fotocamera principale da 13MP con apertura f/2.2, sensore secondario da 2MP con apertura f/2.4, Flash LED

Fotocamera frontale 8MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali posto sul lato

Dimensioni: 163.8×75.1×7.99mm;

Peso: 186g

Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

Batteria 5000mAh con ricarica rapida SuperVOOC 33W

Prezzo e disponibilità

OPPO A58x è disponibile in tre colorazioni: Breeze Purple, Starry Sky Black e Sea Blue. Il prezzo consigliato è di 1200 yuan (circa 162 euro) per la versione 6GB + 256GB ed è già disponile per l’acquisto in Cina.