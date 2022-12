Da un paio di anni ho. Mobile ha introdotto un’iniziativa per le sue offerte attivate online che è stata molto apprezzata dagli utenti: ci riferiamo a “Soddisfatti ho. Rimborsati”, soluzione che consente di provare il servizio offerto dall’operatore telefonico per 30 giorni e, alla scadenza, richiedere eventualmente il rimborso di quanto speso nel caso in cui non sia stato ritenuto soddisfacente.

Ecco come viene descritta dall’operatore sul suo sito Web questa interessante iniziativa:

Ho 30 giorni per innamorarmi di ho. Se non scatta la scintilla, chiedo il rimborso direttamente dall’Area personale. Trovo tutti i dettagli nell’email di conferma dell’acquisto.

Il rimborso di ho. Mobile include il costo della SIM, il costo di attivazione dell’offerta e il suo canone mensile, oltre all’eventuale credito residuo mentre non comprende i costi di chiamate o servizi a consumo.

ho. Mobile estende l’iniziativa ai negozi fisici

Dalla scorsa settimana questa interessante promozione è stata estesa anche per gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici dell’operatore sparsi per tutto il territorio nazionale.

Per gli acquisti effettuati online con consegna a casa il rimborso può essere chiesto direttamente dall’area di supporto dedicata allo stato dell’ordine (nell’email di conferma dell’acquisto è incluso un link che consente di raggiungerla).

Nel caso di acquisti online o presso tutti gli altri canali di vendita, invece, è necessario richiedere il rimborso a ho. Mobile in una delle due seguenti modalità:

inviando un’email all’indirizzo recesso@mail.ho-mobile.it

inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Servizio Clienti ho. c/o Comdata Group Casella postale 17 14100 Asti (AT)

In entrambi i casi sarà necessario allegare il modulo di ripensamento disponibile sul sito dell’operatore telefonico e una copia del documento di identità e il rimborso verrà accreditato entro 30 giorni (dipende dal tipo di pagamento scelto dall’utente).

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

