Pensavate che Samsung almeno oggi si sarebbe riposata un po’ con gli aggiornamenti? Vi sbagliavate perché anche in queste ore è stato avviato il rollout di nuovi update per Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy M42 5G, Samsung Galaxy F42 5G, Samsung Galaxy F52 5G e Samsung Galaxy A01. Per i primi quattro è in distribuzione Android 13 con One UI 5, per l’ultimo Android 12: andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 13 Samsung Galaxy A22 5G e Galaxy M42 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy A22 5G e Samsung Galaxy M42 5G, che stanno ricevendo Android 13 e One UI 5. Il primo sta ricevendo in Europa il suo secondo major update con il firmware A226BXXU5CVK8, che include One UI Core 5 e le patch di sicurezza di novembre 2022. Nel caso non lo sappiate, la One UI Core è una versione un po’ alleggerita del sistema operativo degli smartphone Samsung. Il secondo sta invece ricevendo il firmware M426BXXU3CVK5 con la One UI 5 e le patch di sicurezza di novembre 2022.

Per entrambi le novità sono parecchie: oltre alle più recenti correzioni di sicurezza, abbiamo un generale rinnovamento del sistema, nuove possibilità di personalizzazione (con ancora più tavolozze colori e temi dinamici più completi, nuove icone più ampie, con contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità split screen, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Novità aggiornamenti Android 13 Samsung Galaxy F42 5G e Galaxy F52 5G

Anche per Samsung Galaxy F42 5G e Samsung Galaxy F52 5G è in distribuzione Android 13 con One UI Core 5 e One UI 5. I due smartphone, che non sono commercializzati direttamente in Italia (il primo è sostanzialmente un Galaxy A22 5G), stanno ricevendo rispettivamente i firmware E426BXXU3CVKC e E5260ZCU1CVK8 in India e in Cina. Le novità sono quelle già citate qui sopra e riguardano le possibilità di personalizzazione, animazioni, effetti di transizione, routine, widget, gesture, Dispositivi Connessi e diverse app preinstallate, e includono le patch di sicurezza di novembre 2022.

È interessante notare come Samsung Galaxy F42 5G abbia ricevuto solo pochi mesi fa l’aggiornamento ad Android 12: ulteriore segno di un deciso cambio di rotta da parte del produttore.

Novità aggiornamento Android 12 per Samsung Galaxy A01

Chiudiamo con Samsung Galaxy A01, smartphone entry level lanciato a fine 2019 con Android 10. In queste ore si sta aggiornando ad Android 12 con One UI Core 4.1 attraverso il firmware A015FXXU5CVK5, che integra le patch di sicurezza di settembre 2022. Le novità sono quelle che abbiamo imparato a conoscere a partire da fine 2021 sugli smartphone del produttore, e comprendono maggiori possibilità di personalizzazione grazie alle tavolozze colori e ai temi dinamici, i miglioramenti alla modalità scura, alle animazioni e a diversi altri aspetti del sistema, il rinnovamento delle app preinstallate (come Galleria, tastiera, calendario e Samsung Internet Browser) e non solo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G e Galaxy A01

Gli aggiornamenti sono in distribuzione in vari Paesi, ma potrebbero non essere ancora arrivati su tutti gli smartphone. Per verificare l’arrivo di un update via OTA potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare dopo qualche ora o giorno.

