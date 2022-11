Il Black Friday è ormai terminato, non senza un po’ di delusione, ma questo non significa che non ci siano ancora offerte intriganti. Chi vuole cambiare smartphone e non è riuscito a trovare una promozione di suo gradimento può dare uno sguardo a OPPO Reno6 Pro 5G, proposto a una cifra decisamente interessante.

OPPO Reno6 Pro 5G a meno di metà prezzo con questa offerta

OPPO Reno6 5G è stato uno dei protagonisti del recente Black Friday, ma il fratello Pro non sembra voler essere da meno, seppur con qualche giorno di ritardo. OPPO Reno6 Pro 5G è infatti in super offerta su eBay, venduto da un negozio con decine di migliaia di feedback positivi (99,9%) e con spedizione gratuita tramite corriere espresso. Per chi non lo conoscesse a fondo, si tratta di uno smartphone di fascia alta lanciato un annetto fa, ma ancora perfettamente in grado di dire la sua visto l’hardware a disposizione.

A bordo del dispositivo spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 870 con connettività di quinta generazione, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Inoltre abbiamo un display AMOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), ultra-grandangolare da 16 MP, teleobiettivo da 13 MP e macro da 2 MP, una fotocamera anteriore da 32 MP integrata con foro nello schermo, una connettività completa (con supporto eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C) e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.

OPPO Reno6 Pro 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 799,99 euro, ma ora è disponibile in offerta su eBay a meno di metà prezzo, a 389,99 euro. Per ulteriori informazioni o per procedere all’acquisto è possibile seguire il link qui sotto. Per gli indecisi c’è sempre la nostra recensione.

