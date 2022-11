L’azienda statunitense Corning, famosa per i propri vetri di protezione utilizzati su tantissimi smartphone in commercio, ha presentato oggi la propria ultima innovazione nel settore del vetro, chiamata Gorilla Glass Victus 2.

Questa soluzione, punta a migliorare il Gorilla Glass Victus lanciato nel 2020 e la sua versione Victus+ del 2021, godendo di tutte le novità studiate nel frattempo dai tecnici di Corning, che promettono di avere dotato la propria nuova creazione di una maggiore resistenza alle cadute su superfici ruvide, grazie ad una nuova composizione del vetro.

Gorilla Glass Victus 2 è la nuova, resistente, arma di Corning

Come anticipato in apertura, Corning ha presentato il nuovo vetro Gorilla Glass Victus 2, cercando di alzare ulteriormente l’asticella grazie ad una nuova composizione del vetro, che rende il prodotto più resistente alle cadute su superfici ruvide come il cemento, il materiale ingegnerizzato più abbondante al mondo, mantenendo comunque la consueta resistenza ai graffi che già era offerta dai precedenti Victus e Victus+.

David Velazquez, Vice Presidente e Direttore Generale della divisione Gorilla Glass di Corning, ha così commentato il lancio:

“Gli smartphone sono il centro della nostra vita digitale e il requisito di un’eccezionale resistenza ai graffi e alle cadute è aumentato solo con la nostra crescente dipendenza da display chiari e privi di danni. Le superfici contano e le superfici ruvide come il cemento sono ovunque. Abbiamo sfidato i nostri scienziati, non solo a creare una composizione di vetro che fosse abbastanza resistente da resistere meglio alle cadute dall’altezza della vita su superfici più ruvide dell’asfalto, ma anche a migliorare le prestazioni del vetro di copertura per dispositivi più grandi e pesanti. Con design più sofisticati e vari, gli smartphone di oggi sono quasi il 15% più pesanti e le dimensioni dello schermo sono fino al 10% più grandi rispetto a quattro anni fa, aumentando sia lo stress sul vetro di copertura che la probabilità di danni. Gorilla Glass Victus 2 ridefinisce la resistenza per i consumatori e gli OEM.”

Con il nuovo Gorilla Glass Victus 2, Corning dimostra di tenere conto dei risultati di un’ampia ricerca condotta dall’azienda, che ha dimostrato come l’84% dei consumatori in tre dei più grandi mercati di smartphone (ovvero Cina, India e Stati Uniti) consideri la durabilità come il parametro di acquisto numero uno dietro il marchio stesso.

Inoltre, come si percepisce da quanto detto da Velazquez, il repentino aumento di dimensioni e peso dei dispositivi negli ultimi quattro anni (10% più grandi e 15% più pesanti in media), ha messo Corning a dura prova, dal momento che più lunga è la diagonale dello schermo, maggiore sarà lo stress sul vetro quando, inevitabilmente, lo smartphone dovesse cadere su un pavimento.

Corning ha condotto numerosi test in laboratorio sul nuovo Gorilla Glass

Per dimostrare la bontà del proprio prodotto, Corning ha parlato anche dei test di laboratorio condotti sul Gorilla Glass Victus 2, condividendo anche alcuni video su YouTube che testimoniano alcune fasi del processo di ricerca e sviluppo.

Si parte dal presupposto che le superfici morbide (come la moquette) non costituiscano un grosso rischio per il vetro, mentre superfici ruvide come l’asfalto possono lasciare segni e numerosi graffi; addirittura, il cemento può essere letale.

Nei test di laboratorio, il Gorilla Glass Victus 2 è sopravvissuto a cadute fino a un metro su una superficie che replica fedelmente il cemento, a differenza di altri vetri in alluminosilicato della concorrenza che (a detta di Corning) in genere falliscono se cadono da mezzo metro o meno.

I tecnici di Corning hanno poi cercato di alzare l’asticella, dimostrando che nei test il Gorilla Glass Victus 2 ha continuato a resistere a cadute fino a due metri su una superficie che replica l’asfalto e ha mantenuto una resistenza ai graffi fino a quattro volte migliore rispetto all’alluminosilicato della concorrenza.

Con il nuovo Gorilla Glass Victus 2, dunque, Corning ritiene di aver trovato un buon equilibrio tra prestazioni di caduta e resistenza ai graffi, migliorando le prestazioni di resistenza alle cadute su superfici ruvide: niente compromessi ma ricerca di una soluzione che risolva un potenziale problema.

Quando arriveranno i primi smartphone con il Gorilla Glass Victus 2?

Il nuovo Gorilla Glass Victus 2 è attualmente in fase di valutazione da parte di più clienti e dovrebbe raggiungere il mercato entro i prossimi mesi.

L’azienda non fa i nomi delle aziende che porteranno al debutto questo nuovo vetro sui propri smartphone, ma sul sito ufficiale è presente una sezione con l’elenco dei produttori e dei loro dispositivi che attualmente sfruttano un Gorilla Glass.

Appare molto probabile, quindi, che i successori degli smartphone che sfruttano il Gorilla Glass Victus+ possano essere i candidati ideali per la nuova soluzione di Corning: tanto per citare qualche esempio, potrebbero essere dotati di Gorilla Glass Victus 2 i prossimi Galaxy S23 di Samsung, i prossimi Pixel di Google e gli smartphone di punta di altri produttori blasonati come Sony, Xiaomi, Motorola, OPPO e tanti altri.

