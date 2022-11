Continuano i rumor sul futuro OnePlus 11. Lo smartphone sarà il prossimo top di gamma in arrivo da OnePlus e farà il suo debutto ufficiale tra la fine del 2022 e le prime settimane del 2023. Nelle scorse settimane sono emerse le prime informazioni sul comparto tecnico del prossimo smartphone di casa OnePlus che, in queste ore, torna a far parlare di sé per un nuovo dettaglio. Le ultime indiscrezioni sul progetto, infatti, anticipano quelle che saranno le colorazioni della scocca del nuovo OnePlus 11 che dovrebbe confermare varianti cromatiche che oramai sono parte integrante della gamma del brand e che già sono state proposte da modelli come OnePlus 10 Pro. Vediamo tutti i dettagli sul progetto:

OnePlus 11: lo smartphone potrà contare su due colorazioni diverse

Ad anticipare quelle che saranno le colorazioni del nuovo OnePlus 11 è l’insider Max Jambor. Secondo il report di queste ore, lo smartphone di casa OnePlus, almeno per quanto riguarda le varianti cromatiche, raccoglierà l’eredità dei suoi diretti predecessori. Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato, infatti, in due versioni. La prima potrà contare su di una finitura Matte Black mentre la seconda presenterà una colorazione Glossy Green.

L’accoppiata formata dal nero e dal verde (proposti in varie tonalità) è alla base della gamma dell’OnePlus 10 Pro e dell’OnePlus 10T, i due flagship del 2022 del brand. Il 10 Pro, disponibile in Italia dallo scorso mese di marzo, presenta le colorazioni Volcanic Black e Emerald Forest. Per quanto riguarda il 10T, invece, le opzioni sono Moonstone Black e Jade Green.

Anche il nuovo OnePlus 11 proporrà soluzioni analoghe. Le colorazioni non saranno, probabilmente, riprese al 100% ma il nero e verde saranno ugualmente il riferimento della gamma del nuovo smartphone di OnePlus, almeno stando al leak di oggi. È importante sottolineare che, al momento, nulla esclude la possibilità che il brand realizzati almeno una terza variante cromatica del suo prossimo top di gamma da lanciare su scala globale o da riservare ad alcuni mercati. In merito alla composizione della gamma del nuovo OnePlus 11 dovrebbero emergere novità nel corso delle prossime settimane.

Le specifiche del nuovo top di gamma di OnePlus

La scheda tecnica del nuovo OnePlus 11 è quasi del tutto nota, grazie ai leak delle ultime settimane. Lo smartphone, infatti, dovrebbe presentarsi sul mercato con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate massimo di 120 Hz e tecnologia LTPO. A gestire il funzionamento dello smartphone dovrebbe esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da varie combinazioni di RAM e storage (la memoria interna sarà UFS 4.0).

Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50 Megapixel (dovrebbe essere un Sony IMX890), un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel ed un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom ottico 2x. A completare le specifiche troveremo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 13. Da segnalare anche il probabile ritorno dell’Alert Slider.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 11 non sarà l’unica novità della prima parte del 2023 di OnePlus. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il brand starebbe lavorando ad un nuovo smartphone con Snapdragon 8 Plus Gen 1 in grado da fare da collegamento tra il nuovo flagship e la gamma Nord che, nei primi mesi del 2023, dovrebbe ricevere alcuni aggiornamenti.

