Nei giorni scorsi WINDTRE ha apportato una modifica sul proprio sito ufficiale, introducendo la “Clausola ISTAT”, ossia un articolo nelle condizioni generali dei contratti mobile e di rete fissa che avrà i suoi effetti a partire da gennaio 2024.

In pratica, l’operatore telefonico informa i suoi clienti che da gennaio 2024 potrebbe apportare degli aumenti dei canoni delle varie offerte per adeguarli all’inflazione, precisando che in tale ipotesi non si verificherebbe una di quelle modifiche contrattuali che conferiscono il diritto di recesso senza costi.

WINDTRE ora si occupa anche dei già clienti

Nelle scorse ore l’operatore telefonico ha iniziato a comunicare via SMS ai già clienti la medesima modifica, che riguarda in particolare l’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto. Questo è il testo dell’art. 4.6:

Il Cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle presenti Condizioni Generali e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.

L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.

WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.

I già clienti WINDTRE hanno la possibilità di non accettare questa modifica contrattuale e recedere dal proprio contratto senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta via SMS.

Per farlo dovranno inviare una comunicazione con causale “Modifica delle condizioni contrattuali” tramite uno dei canali ufficiali:

lettera raccomandata A/R a Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO (MI)

PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

Area Clienti

punti vendita WINDTRE

chiamata al 159

