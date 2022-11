Il Temptation Black Friday di Unieuro entra nel vivo con le migliaia di offerte disponibili oggi, 24, e domani, 25 novembre 2022 (giorno del venerdì nero vero e proprio). Gli sconti partono dal 25% e riguardano tantissimi prodotti da acquistare online con consegna a domicilio. Tra questi compaiono numerosi smartphone e tablet Android: andiamo insieme a scoprirli.

Sconti a partire dal 25% per entrare nel vivo del Black Friday Unieuro

Le offerte pubblicizzate da Unieuro sono valide solo per chi acquista con consegna a domicilio (niente ritiro in negozio): prevedono uno sconto di almeno il 25% su molti prodotti, anche se sono esclusi diversi dispositivi Apple (iPhone, Airpods, Watch, MacBook, iMac, iPad), Dyson, Aeg, Miele e Liebherr e le console da gaming. Nessuna esclusione particolare per i dispositivi Android, dunque i ribassi sono tantissimi.

Le offerte riguardano smartphone di fascia alta come i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e Motorola Razr 2022 e il flagship Samsung Galaxy S22 Ultra, ma anche di fascia media come OPPO Reno6 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, OPPO Reno8 Lite, Realme 9 Pro+ e di fascia bassa come Samsung Galaxy A13, Redmi 10, OnePlus Nord N100 e Motorola Moto G 22. Lo stesso discorso possiamo farlo per i tablet, che passano dai più costosi componenti della famiglia Samsung Galaxy Tab S8 ai più abbordabili Lenovo P11, Huawei MatePad 11, Realme Pad e Samsung Galaxy Tab A8.

Andiamo a scoprire una bella selezione delle migliori offerte online del Black Friday Unieuro che riguardano smartphone e tablet Android.

Offerte smartphone Android

Offerte tablet Android

Come detto, quelle qui sopra sono solo selezioni delle offerte su smartphone e tablet Android. Per scoprire tutti gli sconti del Temptation Black Friday Unieuro valide fino al 25 novembre 2022 è sufficiente seguire il link qui sotto. Più in basso sono disponibili le nostre pagine dedicate alle proposte più interessanti del venerdì nero, mentre qui c’è il nostro canale Telegram Prezzi.tech per restare sempre aggiornati sulle migliori occasioni.

Tutte le offerte del Temptation Black Friday Unieuro (24-25 novembre)

