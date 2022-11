Continuiamo ad approfondire la conoscenza delle funzionalità di Google Pixel Watch, il primo chiacchieratissimo smartwatch del colosso di Mountain View che potrebbe rappresentare il punto di svolta atteso da chi desidera un’altra valida alternativa ad Apple Watch.

La scorsa settimana Google ha rilasciato il primo aggiornamento per l’app Pixel Watch ma sono diverse le novità che il colosso di Mountain View ha in programma di introdurre nel corso dei prossimi mesi, come il supporto per l’aggiunta di “una carta di trasporto a circuito chiuso su Wallet” per lo smartwatch e ciò dovrebbe avvenire attraverso un aggiornamento software.

Ricordiamo che al momento il servizio Wallet può essere sfruttato solo per i pagamenti direttamente attraverso lo smartwatch ma Google ha promesso di introdurre altre funzionalità entro la fine dell’anno, sebbene non è chiaro se ciò richiederà un aggiornamento dell’orologio o se sarà sufficiente un update dell’app.

L’app Google Pixel Watch può memorizzare più profili eSIM

Sempre a proposito dell’app ufficiale del primo smartwatch di Google, tra le sue funzionalità vi è la possibilità di memorizzare più profili eSIM ma ciò non vuol dire che sia presente il supporto Dual SIM.

I recenti aggiornamenti di Pixel Watch hanno sbloccato il supporto per la memorizzazione di più profili eSIM: nel momento in cui si aggiunge una eSIM, infatti, l’orologio offrirà la possibilità di aggiungerne altre.

Solo che il primo smartwatch di Google non supporta due SIM contemporaneamente e questa novità ha come obiettivo quello di rendere un po’ più semplice il passaggio da una scheda all’altra (sarà comunque necessario aprire l’app Pixel Watch per riattivare altri profili).

Per aggiungere una eSIM a Google Pixel Watch tramite la sua app è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Rete mobile e selezionare Configura un nuovo profilo.

Ovviamente questa funzionalità è supportata soltanto dalla variante LTE dello smartwatch di Google.