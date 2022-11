La settimana del Black Friday si arricchisce di una nuova iniziativa promozionale: prende il via quest’oggi la Black Week di OPPO, con tante offerte sull’ecosistema del produttore tra smartphone e tablet Android, ma anche tra smartwatch, cuffie e altri prodotti. Andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti a disposizione sull’OPPO Store e su Amazon.

Il Black Friday di OPPO si chiama Black Week: ecco le migliori offerte sull’ecosistema

In occasione della settimana del Black Friday, OPPO lancia la Black Week: una settimana di offerte su un’ampia gamma di prodotti dell’ecosistema, disponibili sia sull’OPPO Store sia su Amazon fino a lunedì 28 novembre 2022, giorno del Cyber Monday.

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android può dare uno sguardo alle numerose proposte OPPO, che comprendono gli sconti sulla gamma Find X5, composta da OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 Lite. I tre modelli sono disponibili in promozione a rispettivamente 549,99 euro, 949,99 euro e 329,99 euro. In alternativa sono in sconto anche OPPO Reno8 (Shimmer Gold e Shimmer Black) e OPPO Reno8 Pro (Glazed Black e Glazed Green), proposti a 499,99 euro e 729,99 euro (su Amazon è inclusa l’estensione di garanzia di 6 mesi). Chi ama i selfie e vuole spendere meno può optare per OPPO Reno7, disponibile in offerta a 217,99 euro (anziché 329,99 euro). In sconto con la Black Week lo smartphone OPPO Reno6 Pro 5G, proposto a 429,99 euro, ma anche i prodotti di fascia più bassa come, ad esempio, OPPO A76 (a 157,99 euro anziché 249,99 euro).

Non solo smartphone però, perché con la Black Week di OPPO troviamo sconti anche sul tablet OPPO Pad Air, disponibile a 229,99 euro anziché 299,99 euro (64 GB) oppure a 249,99 euro anziché 349,99 euro (128 GB), e sui dispositivi wearable: tra questi ultimi possiamo citare OPPO Watch Free, OPPO Enco X2, Enco Air2 e Enco Buds2.

Per scoprire tutte le offerte della Black Week di OPPO, che ricordiamo essere disponibili sia su Amazon sia sul sito ufficiale, è possibile seguire i link qui sotto. Più in basso sono a disposizione le nostre pagine dedicate alle migliori offerte del Black Friday, suddivise per categoria, mentre qui c’è il nostro canale Telegram Prezzi.tech per restare sempre aggiornati sugli sconti del momento.

Offerte Black Week OPPO Store

Offerte Black Week OPPO su Amazon

Offerte per categoria

