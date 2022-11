La settimana del Black Friday di Amazon prosegue e continua a proporre numerose offerte sulla tecnologia e non solo. Come stiamo vedendo in questi giorni, le offerte sugli smartphone Android sono tantissime, e perdersi tra gli scaffali virtuali pare piuttosto semplice. Proprio per questo vi stiamo proponendo anche una serie di proposte del Black Friday mirate, pensate per chi ha bisogno di un nuovo dispositivo e vuole puntare ad alcuni tra i migliori prodotti sul mercato. In questo caso vi parliamo delle offerte riguardanti OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, due tra i prodotti più apprezzati della gamma del produttore.

OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro in offerta su Amazon con sconti fino a 450 euro

OPPO Find X5 e Find X5 Pro sono due smartphone di fascia alta presentati dalla casa cinese alla fine di febbraio 2022. Il modello di punta mette a disposizione schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione WQHD+ con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria UFS 3.1 (non espandibile), tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS a cinque assi, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 13 MP, NPU MariSilicon X dedicato all’imaging, connettività 5G e Wi-Fi 6 e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W (cablata) o AirVOOC da 50 W (wireless).

Se volete spendere meno potete optare per il fratello OPPO Find X5, che offre la stessa connettività, un comparto fotografico simile (tripla fotocamera con sensore IMX766 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 13 MP), un display OLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1 (sempre non espandibile) e una batteria da 4800 mAh con ricarica SuperVOOC da 80 W (cablata) e AirVOOC da 30 W (wireless).

OPPO Find X5 e Find X5 Pro sono stati lanciati rispettivamente al prezzo di partenza di 999,99 e 1299,99 euro, ma potete acquistarli grazie alle offerte del Black Friday di Amazon a cifre decisamente più interessanti:

Acquista OPPO Find X5 in offerta a 549,99 euro

Acquista OPPO Find X5 Pro in offerta a 949,99 euro

