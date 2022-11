Il team di sviluppatori di Samsung continua a rilasciare l’aggiornamento che porta sui vari smartphone del colosso coreano l’interfaccia One UI 5.0 e Android 13 e nelle scorse ore è arrivato il turno di due modelli pieghevoli: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Al momento l’aggiornamento pare essere disponibile soltanto per gli utenti che hanno One UI 5 Beta in vari Paesi ma è probabile che nel giro di qualche giorno possa essere dato il via al roll out a livello globale.

One UI 5.0 e Android 13 sbarcano su Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3

La nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano è disponibile per le varianti globali dei due smartphone pieghevoli (codice modello SM-F926B e SM-F711B).

Tra le novità che l’aggiornamento porta con sé, oltre a quelle proprie di Android 13 introdotte dal team di Google, vi sono anche le patch di sicurezza di novembre 2022, Bixby Text Call, il miglioramento dei widget, una nuova funzione di riconoscimento del testo, One UI Modes e Maintenance Mode.

Nel complesso, una volta installata One UI 5.0, gli utenti dovrebbero riscontrare un notevole miglioramento dell’esperienza di utilizzo dello smartphone sia per quanto riguarda le prestazioni che per le nuove funzioni disponibili.

C’è da riconoscere a Samsung il merito di essersi messa duramente al lavoro per riuscire ad aggiornare il maggior numero possibile di dispositivi in tempi brevi (ricordiamo che la versione definitiva di Android 13 è stata rilasciata ad agosto), facendo molto meglio della concorrenza.

Come procedere all’aggiornamento

Gli utenti Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 che si sono iscritti al programma beta di One UI 5 possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento andando alla sezione Aggiornamenti software nel menu delle impostazioni del dispositivo.

Tutti gli altri, invece, dovranno avere ancora qualche giorno di pazienza e attendere la notifica che li informa della disponibilità dell’update.

