La settimana del Black Friday di Amazon è partita da poche ore e proseguirà per una decina di giorni fino al 28 novembre 2022, giorno del Cyber Monday (salvo esaurimento scorte). Le offerte sono tantissime e molte di esse riguardano proprio gli smartphone Android, come abbiamo visto: tra queste spiccano gli sconti sulla serie Samsung Galaxy S22, costituita da tre tra i modelli più gettonati sulla fascia alta e premium. Vediamo i prezzi proposti da Amazon su Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+ e Galaxy S22.

La serie Samsung Galaxy S22 è tra le offerte della settimana del Black Friday Amazon

La serie Samsung Galaxy S22 è tra le protagoniste della settimana del Black Friday di Amazon, a disposizione dal 18 al 28 novembre 2022. Chi non vuole esagerare nella spesa e desidera un prodotto piuttosto compatto nelle dimensioni può optare per il “piccolo” della casa, ossia Samsung Galaxy S22: il dispositivo offre schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Exynos 2200 a 4 nm, 8 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), connettività 5G, certificazione IP68 e batteria da 3700 mAh. Lanciato al prezzo di 879 euro (8-128 GB), è in offerta su Amazon a partire da 661 euro.

Chi vuole un hardware praticamente identico, ma uno schermo e una batteria più grandi, può scegliere Samsung Galaxy S22+: stesso SoC, stesse fotocamere, stesse memorie, ma un display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici Full-HD+ a 120 Hz e una batteria da 4500 mAh che può sempre far comodo. Lanciato al prezzo di 1079 euro (8-128 GB), è in offerta su Amazon a 729 euro.

Se invece si vuole il meglio della gamma si deve puntare a Samsung Galaxy S22 Ultra, che fa passi avanti soprattutto nel comparto fotografico: anche qui c’è un Exynos 2200, ma aumentano la RAM (12 o 16 GB), la dimensione dello schermo (6,8 pollici QHD+) e la batteria (5000 mAh). Le fotocamere posteriori sono quattro, con sensore principale Dual Pixel da 108 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, tele da 10 MP con zoom ottico 3x e tele da 10 MP con zoom ottico 10x. Proposto da Samsung a 1279 euro (12-128 GB), 1379 euro (12-256 GB) e 1489 euro (16-512 GB), è disponibile in promozione su Amazon a 999,90 euro (12-256 GB) e 1299 euro (16-512 GB).

Per tutte le altre offerte della settimana del Black Friday Amazon sono disponibili le nostre pagine dedicate qui in basso, che si dividono le varie categorie di prodotti, il link al sito con tutte le proposte e persino il nostro canale Telegram Prezzi.tech, d’obbligo durante tutto l’anno e a maggior ragione durante questi periodi di sconti.

Tutte le offerte della settimana del Black Friday Amazon

Offerte per categoria