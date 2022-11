Da oggi chi desidera cambiare operatore telefonico e passare a ho. Mobile ha una nuova offerta su cui fare affidamento: stiamo parlando di ho. 6,99 100GB.

Si tratta di una soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un’offerta all inclusive, ossia con chiamate, SMS e traffico dati, in modo da poter sfruttare il proprio smartphone senza pensieri.

ho. Mobile ha una nuova interessante offerta da proporre

Dietro il pagamento di un canone di 6,99 euro al mese, l’offerta ho. 6,99 100GB mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (sia mobile che di rete fissa), SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con la rete 4G di Vodafone (con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload).

Questa nuova offerta, che non prevede costi di attivazione, sarà disponibile sia nei punti vendita fisici dell’operatore telefonico che sul suo sito Web per i clienti che provengono da Iliad, CoopVoce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.

Il team di ho. Mobile precisa che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 11,99 euro al mese.

Chi decide di aderire a questa offerta online potrà avere la SIM gratuitamente e dovrà scegliere se riceverla direttamente a casa via posta o se andare a ritirarla presso un’edicola vicina.

Per ulteriori informazioni e per procedere all’attivazione online di questa offerta cliccate sul seguente link:

Passa a ho. Mobile con ho. 6,99 100GB a 6,99 euro al mese

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

