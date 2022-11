Google annuncia una novità molto importante per Google Maps: si tratta dei Luoghi accessibili, volti a fornire informazioni sull’accessibilità delle sedie a rotelle per più di 40 milioni di luoghi sparsi per il mondo, Italia compresa. Vediamo come funzionano e come attivarli, ora che sono disponibili in tutto il mondo.

Su Google Maps sono arrivati i Luoghi accessibili: come attivare la funzione

Pianificare un viaggio per arrivare in un luogo e poi rimanere bloccati all’esterno, magari senza potersi sedere insieme alla famiglia o accedere ai bagni. Purtroppo è un’esperienza familiare per 130 milioni di persone in sedia a rotelle nel mondo, che hanno difficoltà a usare le scale. Proprio a queste persone ha pensato Google con la funzione Luoghi accessibili introdotta da oggi su Google Maps.

Come si attiva Luoghi accessibili? È semplicissimo: basta aprire Google Maps, aprire le impostazioni e attivare la funzione all’interno delle impostazioni di accessibilità. Sul profilo di un’attività viene visualizzata l’icona di una sedia a rotelle nel caso l’ingresso sia accessibile con essa, mentre un’icona barrata se si tratta di un luogo non accessibile. L’app mostra se un determinato locale dispone di posti a sedere, servizi igienici e parcheggi accessibili. Queste indicazioni possono rivelarsi utili anche a chi vuole evitare le scale perché ha un passeggino, un bagaglio o un carrello. Ovviamente tutto ciò grazie alle informazioni fornite dai proprietari delle attività commerciali, ai contributi della comunità di Maps e all’impegno di oltre 120 milioni di Local Guides: per inviare le proprie segnalazioni basta trovare il profilo dell’attività che si vuole modificare, toccare “Informazioni” e quindi “Modifica caratteristiche”.

La funzione Luoghi accessibili è disponibile dal 2020 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e in Australia, ma ora è arrivata in tutti i Paesi del mondo, Italia compresa. Costituisce un grande passo avanti per rendere Maps un’app migliore, ancora più inclusiva e utile per tutti. Per controllare di avere l’ultima versione di Google Maps è sufficiente seguire il badge qui in basso.

