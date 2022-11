OPPO Find X5 e Reno8 5G protagonisti di eccezionali offerte online con coupon

OPPO Find X5 5G e OPPO Reno8 5G sono due smartphone dello stesso produttore ma di serie diverse per target e posizionamento, sebbene ai prezzi che hanno ormai raggiunto grazie alle attuali offerte online la distanza che li separa non sia più così marcata. Nel caso di specie il merito è della nuova iniziativa promozionale di eBay che permette di sfruttare un coupon del 15%.

Nel caso in cui i seguenti prodotti non dovessero essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

OPPO Find X5 e Reno8 5G: offerte eBay con coupon del 15%

Prima di passare ai dettagli delle due offerte che ci interessano in maniera specifica, è fondamentale ricapitolare brevemente i tratti essenziali della promozione di eBay, che si concluderà alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il codice sconto REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8 5G era arrivato sul mercato a 599,99 euro a fine agosto, ma in questo caso il venditore lo propone a 499,90 euro, che diventano 449,90 euro grazie al codice sconto REGALI22. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista OPPO Reno8 8 GB + 256 GB Shimmer Black a 449,90 euro con REGALI22

Il prodotto si trova in Italia, mette a disposizione la spedizione gratis in 3 giorni, viene proposto da un venditore col 99,6% di feedback positivo (maggiori dettagli a questo link) e offre la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

OPPO Find X5 5G

La serie Find raccoglie i modelli di punta del produttore cinese e, pur non essendo il flagship assoluto, OPPO Find X5 5G era arrivato sul mercato ad inizio anno a poco meno di 1.000 euro di listino. Un mese dopo l’altro, il prezzo online di questo prodotto è sceso di diverse centinaia di euro, ponendolo in una fascia più in linea con la sua dotazione e rendendolo man mano più appetibile. Con l’offerta di cui parliamo oggi, Find X5 (di cui potete vedere a questo link la nostra recensione con annesso confronto con l’ottimo Find X3 Pro) arriva a costare quasi la metà rispetto al lancio: grazie al codice REGALI22, il prezzo di 620,58 euro scende ulteriormente a 570,58 euro. Ecco il link per non lasciarselo sfuggire:

Acquista OPPO Find X5 5G 8 GB + 256 GB White a 570,58 euro con REGALI22

Il prodotto viene spedito gratis dall’Italia da un venditore col 99,9% di feedback positivo e non manca della solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

