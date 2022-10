Il Chromecast con Google TV e i dispositivi della gamma Fire Stick di Amazon hanno un nuovo concorrente con il debutto della nuova Nokia Streaming Stick 800. Si tratta di una nuova chiavetta in grado di rendere “smart” un qualsiasi TV dotato di una porta HDMI grazie alle potenzialità della piattaforma software Android TV. A realizzare il progetto è l’azienda tedesca SmartView che può contare sulla licenza per l’utilizzo del marchio Nokia nel settore TV in Europa (già sfruttata per realizzare alcuni modelli di Smart TV). La nuova Nokia Streaming Stick 800 è disponibile all’acquisto anche in Italia. Vediamo, di seguito, prezzo e specifiche tecniche complete.

Debutta in Italia la nuova Nokia Streaming Stick 800

La Nokia Streaming Stick 800 è un nuovo dispositivo pensato per rendere “smart” l’intrattenimento domestico e il proprio TV. Si tratta di una stick con Android TV e che, quindi, può contare su di un catalogo ricchissimo di applicazioni software. C’è anche il supporto all’Assistente Google che può essere richiamato grazie ai comandi vocali per accedere alle applicazioni del Google Play Store e a tutti i contenuti disponibili tra le proprie app. Non manca il supporto Chromecast, per trasmettere facilmente i contenuti dallo smartphone alla TV.

La nuova Nokia Streaming Stick 800 arriva sul mercato con un telecomando Bluetooth integrato che si caratterizza per la presenza del controllo vocale oltre che per pulsanti retroilluminati. La stick ha dimensioni ridotte (appena 93 mm di lunghezza 34,4 mm di larghezza con uno spessore di 12 mm). Il telecomando, lungo 155 mm, sono presenti alcuni tasti rapidi per l’accesso a YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+ e al Google Play Store. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, inoltre, la Nokia Streaming Stick 800 può contare sul supporto massimo ai display Full HD. Da notare, inoltre, che non c’è il supporto Wi-Fi 6.

Prezzo e disponibilità

Da questa settimana prendono il via le vendite della nuova Nokia Streaming Stick 800 in Italia. La stick marchiata Nokia arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino di 59,90 euro nell’unica variante con colorazione nera. Al momento, non sono previste ulteriori varianti (in futuro potrebbe arrivare una versione 4K).

Per acquistare la Nokia Streaming Stick 800 è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di StreamView, azienda che come sottolineato in precedenza ha la licenza d’uso del marchio Nokia nel settore TV in Europa. In alternativa, è possibile acquistare la stick su Amazon dove, però, al momento non è ancora stata fissata una data di consegna. Nel corso del prossimo futuro, la stick brandizzata Nokia dovrebbe arrivare anche nei listini di altri rivenditori.

