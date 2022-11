Alcuni utenti Wear OS hanno scoperto che i quadranti meno recenti non supportano completamente il display sempre attivo (AOD) di Pixel Watch.

L’inconveniente si manifesta con il display sempre attivo che non funziona come previsto, in quanto si spegne dopo circa 15 minuti.

Dover toccare il quadrante per attivate lo schermo se il relativo gesto è disabilitato vanifica lo scopo di un AOD, in modo particolare se chi indossa lo smartwatch ha le mani occupate o se guarda il polso da una certa angolazione.

L’AOD si spegne dopo un quarto d’ora su Google Pixel Watch e altri dispositivi Wear OS

Secondo uno sviluppatore (Pixel Minimal Watch Face), questo problema si verifica con i quadranti che non vengono creati utilizzando la libreria Jetpack Watch Face.

Il malfunzionamento è stato riscontrato ad esempio utilizzando i vecchi quadranti ustwo su Google Pixel Watch e Fossil Gen 6 Wellness lanciati con Wear OS 3 preinstallato, tuttavia il bug non sembra interessare Samsung Galaxy Watch4.

Google inizialmente aveva chiuso la segnalazione di bug venerdì, ma poi la ha riaperta lunedì mattina e ora sta esaminando il problema in maniera più approfondita.

In attesa che gli sviluppatori aggiornino i loro quadranti, ci si augura che Google trovi una soluzione quanto prima.

