Google non offre molte funzionalità fotografiche di livello professionale sui suoi smartphone della serie Google Pixel, ma l’app fotocamera permette di salvare gli scatti nel formato RAW che non causa perdita di qualità non essendo un formato compresso, tuttavia il relativo file è di dimensioni notevolmente più grandi rispetto al comune formato compresso JPG.

Ora il colosso di Mountain View sta pianificando il rilascio di un’opzione per Google Foto che permette di gestire il formato RAW.

Google Foto aggiunge una nuova opzione per le immagini in formato RAW

Con il nuovo aggiornamento Google Foto permetterà di impostare un’app esterna predefinita da utilizzare per modificare le acquisizioni in formato RAW.

Google Foto dunque non gestirà direttamente il file RAW, ma aprirà l’immagine non compressa nell’app specificata nella sezione “RAW editing” per consentire le modifiche.

Per verificare se l’opzione è disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione tramite il Google Play Store. Potete farlo anche utilizzando il badge sottostante.

