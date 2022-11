A distanza di quasi un anno dal lancio di Motorola Moto Watch 100 il popolare produttore è pronto a presentare un nuovo smartwatch: stiamo parlando di Motorola Moto Watch 200.

Questo nuovo orologio di Motorola nelle scorse settimane è già apparso nel database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, a conferma del fatto che il momento del suo lancio si avvicina a grandi passi.

Le immagini incluse nel database dell’FCC ci mostrano uno smartwatch dotato di un design rettangolare, differente quindi da quello del suo predecessore (di forma circolare):

Un nuovo design per Motorola Moto Watch 200

Ebbene, SnoopyTech ha pubblicato alcuni giorni fa su Twitter le seguenti immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere Motorola Moto Watch 200 e in questo caso lo smartwtach ha un design circolare:

Il fatto che in Rete ci siano due design contrastanti per il medesimo smartwatch di Motorola ci suggerisce che il produttore potrebbe avere lavorato a due versioni differenti del medesimo orologio, soluzione che in passato è già stata adottata da altre aziende.

Per quanto riguarda il modello apparso nel database dell’FCC (nome prodotto MOSWZ200), tra le sue caratteristiche vi dovrebbero essere una cassa in alluminio, la resistenza all’acqua (fino a 5 atmosfere) e le connettività Bluetooth LE e GPS.

Il Motorola Moto Watch 200 mostrato da SnoopyTech, invece, sembra poter vantare un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, la possibilità di cambiare i cinturini e un sistema di ricarica wireless proprietario (oltre a quello basato su un caricabatterie con cavo).

Sebbene al momento non siano emersi dettagli relativi alla possibile data di lancio, il fatto che Motorola Moto Watch 200 sia già stato certificato dall’FCC e l’inizio da parte del produttore dei lavori relativi al materiale di marketing sembrano suggerire che il momento del lancio ufficiale sia ormai vicino.

Resta da scoprire se lo smartwatch arriverà subito in tutti i mercati e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS