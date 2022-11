Huawei continua a rinnovare la sua gamma di dispositivi con il lancio del nuovo MatePad SE 10.4. Si tratta di un tablet pronto al debutto per il mercato globale forte di un buon comparto tecnico, per la fascia bassa, e della presenza di HarmonyOS 3 come sistema operativo. Il nuovo tablet è stato presentato dall’azienda tramite il suo sito ufficiale. Al momento, quindi, non sono disponibili informazioni precise in merito ai mercati di lancio ed al prezzo. La scheda tecnica del nuovo Huawei MatePad SE 10.4 è stata svelata in ogni dettaglio confermando la presenza di un SoC firmato Qualcomm con la possibilità di contare anche su di una variante 4G. Ecco, quindi, le caratteristiche del nuovo tablet di Huawei:

Huawei MatePad SE 10.4: le specifiche del nuovo tablet con Harmony OS 3

Il nuovo tablet di Huawei può contare su di un display da 10,4 pollici con pannello IPS LCD caratterizzato da una risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e da un rapporto tra le dimensioni pari a 15:9. Le dimensioni sono, quindi, intermedie con il tablet che punta ad adattarsi a tutte le esigenze d’uso degli utenti che lo acquisteranno.

A gestire il funzionamento del nuovo MatePad SE 10.4 troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 680. Si tratta di un chipset molto utilizzato dagli smartphone Android di fascia bassa ed in grado di offrire buone prestazioni generali, senza troppe pretese. Il SoC sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage. Per quanto riguarda la RAM, ad esempio, ci saranno tagli da 3 GB o da 4 GB.

Lo storage, sempre espandibile tramite microSD, potrà essere da 32 GB, 64 GB oppure 128 GB. È probabile che, in caso di probabile arrivo in Italia, il nuovo tablet di casa Huawei verrà commercializzato in un’unica combinazione di RAM storage (possiamo ipotizzare che il taglio 4/64 GB sarà la scelta dell’azienda). Da segnalare che il nuovo MatePad SE 10.4 potrà contare su di una batteria da 5.100 mAh (probabilmente un po’ sottodimensionata in rapporto alle dimensioni del display) con ricarica da 10 W.

A completare le specifiche tecniche del nuovo tablet troveremo una fotocamera posteriore da 2 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il nuovo Huawei MatePad SE 10.4 arriverà sul mercato in due versioni, una con supporto Wi-Fi ed una che aggiungerà anche il supporto 4G LTE. Al momento, è stata confermata esclusivamente una colorazione Graphite Black per la scocca. Il tablet, inoltre, presenterà dimensioni pari a 246.94 x 156.7 x 7.85 mm con un peso complessivo di appena 440 grammi.

Per il momento, del nuovo MatePad SE 10.4 non c’è traccia sul sito italiano di Huawei. Il progetto, però, potrebbe comunque debuttare nel corso del prossimo futuro, andando ad arricchire la gamma di tablet con HarmonyOS di casa Huawei disponibili sul mercato italiano. Il progetto andrà, in ogni caso, ad occupare la fascia bassa del mercato dei tablet, proponendo una soluzione accessibile e senza troppe pretese in termini di performance. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

