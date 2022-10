Huawei non ha alcuna intenzione di abbandonare il settore smartphone e il successo ottenuto dal Huawei Mate 50 Pro, appena nominato miglior camera-phone da DXOMARK lo conferma. Per restare sul mercato, Huawei ha bisogno di un aggiornamento continuo della sua gamma, con nuovi dispositivi in grado di garantire volumi di vendita significativi, almeno sul mercato cinese.

In quest’ottica, quindi, rientra il lancio del nuovo Huawei nova Y61, ultimo arrivato della gamma nova di casa Huawei. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che proverà a ritagliarsi il suo spazio sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Ecco tutte le specifiche tecniche del nuovo dispositivo appena annunciato ufficialmente da Huawei come nuovo “entry level” della gamma.

Huawei svela il nuovo nova Y61: è un nuovo smartphone di fascia bassa

In queste ore, Huawei ha ufficializzato il debutto di un nuovo smartphone. Si tratta di Huawei nova Y61, dispositivo appena apparso sul sito “global” di Huawei e, quindi, pronto ad arrivare sul mercato nel corso delle prossime settimane. Lo smartphone andrà ad occupare la fascia bassa dell’offerta di Huawei, come confermano le specifiche abbastanza basilari del progetto.

Il nuovo Huawei nova Y61, infatti, potrà contare su di un display da 6,52 pollici di diagonale con un notch a goccia, soluzione che oramai viene proposta quasi esclusivamente nella fascia bassa del mercato. Il display è un’unità IPS LCD con risoluzione HD+ e refresh rate di 60 Hz (altri elementi che confermano il posizionamento dell’ultimo arrivato di casa Huawei). A gestire il funzionamento del device ci sarà un generico SoC con CPU Octa-Core e sarà necessario attendere le prossime settimane per scoprire il modello esatto del chip utilizzato.

Al momento, infatti, il sito Huawei non aggiunge alcun dettaglio in merito a questo componente. Ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso del prossimo futuro. Il SoC sarà affiancato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage anche se, per i soli mercati dell’area Asia Pacifico è prevista una variante con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica fino a 22,5 W.

Il comparto fotografico dello smartphone presenterà una tripla fotocamera (con sensori disposti in modo simile a quanto avviene sugli iPhone 13 Pro). Il sensore principale da 50 Megapixel (apertura F1.8) sarà affiancato da un sensore per le macro e da uno per la profondità. Lo smartphone potrà registrare video a 1080p. La camera anteriore presenterà una fotocamera di 5 Megapixel.

Tra le specifiche del nuovo Huawei nova Y61 ci sarà spazio per il jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C, il supporto Wi-Fi 4 e Bluetooth 5.1. Da notare che lo smartphone è compatibile con le reti 4G LTE ma non con le reti 5G. C’è anche il supporto Dual SIM oltre alla presenza del chip NFC. Il device presenterà un peso di circa 188 grammi a fronte di dimensioni pari a 164 x 76 mm con uno spessore di 8,94 mm.

Come confermano le immagini diffuse dal sito Huawei, inoltre, lo smartphone dovrebbe debuttare sul mercato nelle colorazioni Sapphire Blue, Mint Green e Midnight Black. Nel corso del prossimo futuro, il nuovo Huawei nova Y61 potrebbe arrivare anche in Europa (naturalmente senza servizi Google ma con EMUI 12). Maggiori dettagli in tal senso dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. È lecito ipotizzare un debutto globale dello smartphone entro il mese di novembre.

