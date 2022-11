Gli smartphone della serie Google Pixel possono contare sul supporto alla ricarica wireless inversa ormai dal 2020 ma questa funzionalità deve essere abilitata manualmente.

Ricordiamo che per ricarica wireless inversa si intende la capacità dello smartphone di ricaricare un altro dispositivo che è in grado di supportare la ricarica wireless.

Ebbene, probabilmente in molti non sanno che ci sono alcuni modelli di smartphone Google Pixel nei quali si attiva automaticamente la ricarica wireless inversa quando sono collegati alla corrente elettrica.

Alcuni Google Pixel hanno una comoda funzionalità

In particolare, questa funzionalità, che è presente su Google Pixel 5 e sui modelli successivi, si abilita in automatico nel momento in cui il device viene collegato alla corrente elettrica e trasforma di fatto lo smartphone in una sorta di caricabatterie wireless per un altro device.

La funzionalità di ricarica wireless inversa si attiverà per alcuni minuti e, nel caso in cui non dovesse essere rilevato un altro dispositivo da ricaricare, si spegnerà da sola (quindi gli utenti non si devono preoccupare che tale funzione sia sempre attiva).

Il team di Google ha anche pensato a delle soluzioni per evitare che questa funzionalità possa divenire un problema per gli utenti, magari rallentando il processo di ricarica dello smartphone Google Pixel e, pertanto, si attiverà soltanto se la sua batteria può già contare su una carica pari almeno al 20% (una volta superato il 20%, sia il telefono che l’altro dispositivo si caricheranno contemporaneamente).

E così, se ad esempio si desidera ricaricare sia lo smartphone che gli auricolari, è sufficiente posizionare questi ultimi sul telefono e il gioco è fatto.

A questo punto, se avete un Google Pixel 5 (o un modello più recente) e non eravate a conoscenza di tale funzionalità, non vi resta altro da fare che provarla.

