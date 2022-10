Una delle tante cose belle di Android è che, con le dovute conoscenze e capacità, è possibile fare quasi tutto, compreso far girare una versione ufficiale dell’ultima release software su smartphone che non l’avrebbero mai vista, nemmeno col binocolo. Grazie infatti alla Generic System Image (GSI) rilasciata da Google e a Project Treble, uno sviluppatore è riuscito a far girare Android 13 sul primo smartphone Pixel del 2016.

Come comunicato tramite il post su Twitter che potete vedere poco sotto, lo sviluppatore Husson Pierre-Hugues (molto noto nella community di sviluppatori per i suoi precedenti lavori) è riuscito a far girare Android 13 GSI su Pixel 2016.

Took me a 4hrs to get Pixel 2016 up and running on A13 using TrebleDroid GSI and Google's latest vendor (2019), and that work will make a lot of devices boot GSI with no additional effort.

Google made Treble near perfect, it's a shame it's not being put to good use. pic.twitter.com/Ffv7MQKmHX

— Husson Pierre-Hugues (@phhusson) October 28, 2022