Nelle ultime ore alcuni clienti dell’operatore WINDTRE stanno ricevendo una comunicazione inerente ad una nuova rimodulazione tariffaria che, nello specifico, prevede il cambio della propria offerta in favore della Super 70, con conseguente aumento dei Giga a disposizione nonché del prezzo mensile.

WINDTRE cambia l’offerta ad alcuni già clienti

Torniamo a parlarvi di modifiche unilaterali dei contratti di telefonia mobile, questa volta il protagonista è l’operatore WINDTRE che, attraverso un SMS ad alcuni suoi clienti, informa del cambio di offerta:

Modifiche contratto: dal 31/10/2022, la tua offerta cambia in Super 70 a causa dell’insostenibilità economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai 2000 Min,300 SMS,70 GB, al costo di 8,99E/mese. Al termine del traffico incluso:29 cent/min,29cent/SMS,1GB aggiuntivo a 0.99E/giorno. Per maggiori dettagli clicca su windtre.it/super-all Diritto di recesso senza costi entro 60 giorni da SMS con Racc. A/R,PEC,159,da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso

A partire dal 31 ottobre 2022 dunque, i clienti che stanno ricevendo l’SMS di cui sopra, si vedranno attivare l’offerta Super 70 che prevede 2000 minuti di chiamate verso tutti (una volta superata la soglia verrà applicato un costo di 29 centesimi di euro al minuto), 300 SMS (conteggiati a 29 centesimi di euro al minuto una volta esauriti) e 70 Giga di traffico dati al costo mensile di 8,99 euro.

Non è chiaro quali vecchie tariffe dell’operatore siano coinvolte nella rimodulazione, ma WINDTRE giustifica l’aumento imputandolo all’insostenibilità economica dell’attuale offerta, in ogni caso si tratta sempre di un aumento del costo mensile per il cliente.

Trattandosi di una modifica unilaterale del contratto, il cliente ha facoltà di esercitare ai sensi di legge il diritto di recesso, entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta via SMS, senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Per fare ciò l’utente deve inviare una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

tramite PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

chiamando il 159

presso i punti vendita WINDTRE

attraverso l’Area Clienti

Qualora alla linea interessata dalle modifiche sia associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto, l’utente potrà decidere (specificandolo nella comunicazione di recesso) se pagare il restante importo in un0unica soluzione o continuare con il pagamento rateizzato secondo le precedenti modalità.

