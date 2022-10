La versione 8.3 di Android Auto è stata rilasciata appena due settimane fa. Per il team di sviluppo, però, non c’è riposo. I lavori su Android Auto continuano a marce serrate e in queste ore si registra l’avvio del rollout di Android Auto in versione 8.4. Questo nuovo aggiornamento segue quanto già visto con la versione 8.3, rappresentando un nuovo passo in avanti di un programma di sviluppo già annunciato da Google nei mesi scorsi. Le principali novità annunciate, però, non sono ancora state rilasciate. Ecco, quindi, tutti i dettagli relativi al nuovo aggiornamento per Android Auto:

Android Auto si aggiorna: poche novità per la versione 8.4

In queste ore, a distanza di due settimane dal precedente aggiornamento, Android Auto torna ad aggiornarsi nella sua versione stabile. È in fase di rilascio, infatti, la versione 8.4 pronta ad essere installata tramite il Google Play Store oppure tramite APK. Il nuovo aggiornamento, però, non introduce novità significative, seguendo quanto già visto con la versione 8.3 rilasciata nel corso della metà del mese di ottobre.

Con la nuova versione, infatti, Android Auto registra nuove ottimizzazioni oltre che una serie di correttivi per eliminare bug e malfunzionamenti vari che caratterizzavano la versione 8.3. Al momento, non c’è ancora un changelog ufficiale dell’aggiornamento ma i primi riscontri sulla nuova versione confermano l’assenza di nuove funzionalità per gli utenti. Anche la versione 8.4 di Android Auto rappresenta un nuovo passo del programma di ottimizzazione del software, senza l’introduzione di reali novità.

Il restyling è ancora lontano?

Continua a farsi attendere, quindi, il debutto della nuova interfaccia di Android Auto. L’atteso restyling, noto con il nome in codice di Coolwalk ed annunciato nei mesi scorsi, continua ad essere in fase di sviluppo. Per il momento, non c’è ancora traccia delle novità annunciate nei mesi scorsi. Il restyling è stato annunciato lo scorso mese di maggio ma la sua implementazione in Android Auto non è ancora stata completata.

Inizialmente, infatti, Coolwalk sarebbe dovuto arrivare nel corso dell’estate. Lo sviluppo, però, potrebbe aver incontrato delle problematiche lungo la via che hanno spinto gli sviluppatori a rivedere i programmi. Anche la versione 8.4 di Android Auto, quindi, non aggiunge gli elementi annunciati nei mesi scorsi, limitandosi a correggere bug e introdurre una serie di ottimizzazioni per il sistema. Maggiori dettagli in merito alle novità in arrivo per Android Auto dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

In questi ultimi mesi, infatti, sono arrivati aggiornamenti stabili con frequenza elevata (con il rilascio di 2-3 nuove versioni ogni mese). Anche nel prossimo futuro, quindi, si dovrebbe registrare un ritmo particolarmente accelerato del programma di sviluppo con l’obiettivo di preparare il terreno all’arrivo di Coolwalk. Il restyling e tutte le nuove funzionalità di Android Auto, annunciate nei mesi scorsi, potrebbero, quindi, essere rilasciate nel corso dei prossimi mesi, probabilmente già entro la fine dell’anno. Ne sapremo di più a breve.

Leggi anche: Le app musicali avranno widget più funzionali con Coolwalk su Android Auto