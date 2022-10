Le prossime settimane potrebbero essere il momento giusto per acquistare uno smartphone a rate con WINDTRE. L’operatore, infatti, sarebbe pronto a lanciare la nuova promozione “Flash Week” che dovrebbe tradursi in sconti sulle rate degli smartphone con offerte dedicate ad un produttore diverso ogni settimana. La nuova iniziativa di WINDTRE dovrebbe partire il 31 ottobre ed estendersi per tutto il mese di novembre. Ecco i primi dettagli sull’iniziativa:

WINDTRE prepara la promo Flash Week: sconti esclusivi sulle rate degli smartphone

Con la promozione Flash Week sarà possibile acquistare smartphone a rate a prezzo ridotto con WINDTRE. L’iniziativa dovrebbe partire il prossimo 31 ottobre e continuare nelle settimane successive. Ogni settimana, quindi, nei negozi dell’operatore sarà possibile acquistare alcuni smartphone con rate scontate. La particolarità dell’iniziativa è rappresentata dalla scelta dei modelli in sconto.

WINDTRE, infatti, dovrebbe riservare sconti dedicati agli smartphone di un singolo produttore che cambierà ogni settimana. La prima settimana potrebbe, quindi, essere dedicata a Xiaomi con offerte per Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro e Xiaomi 12 Lite, smartphone che potranno essere acquistati con rate scontate fino al prossimo 6 novembre. Successivamente, toccherà agli smartphone di un altro produttore.

Dopo Xiaomi, infatti, dovrebbe esserci una settimana dedicata a Samsung e poi una a Motorola. Per finire, ci sarà una settimana dedicata a Nothing ed al suo Nothing Phone (1). Per Samsung, gli sconti dovrebbero riguardare tutta la gamma Galaxy S22 oltre al Galaxy Z Flip 4 5G 128 GB. Per Motorola, invece, in promozione ci sarà spazio per Edge 30 Neo e Razr 2022. Lo sconto sulle rate dovrebbe essere valido sia per il tradizionale acquisto a rate (con pagamento con carta di credito) che in caso di stipula di un finanziamento con la finanziaria partner di WINDTRE.

Ricordiamo che l’importo delle rate, con WINDTRE, dipende dall’offerta attivata. Per quanto riguarda lo sconto, invece, per ogni modello ci saranno soluzioni differenti. Lo Xiaomi 12 Lite dovrebbe essere acquistabile a 0 euro al mese, invece che 3,99 euro al mese, scegliendo l’offerta DI PIU’ UNLIMITED con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati a 29,99 euro al mese.

Con la stessa offerta dovrebbe essere possibile acquistare lo Xiaomi 12T a 6,99 euro al mese, invece che a 8,99 euro al mese, e lo Xiaomi 12T Pro a 9,99 euro al mese, invece che a 11,99 euro al mese. Per tutte le offerte di acquisto a rate è sempre previsto un contributo di attivazione di 4,99 euro una tantum.

Scegliendo l’acquisto a rate, inoltre, il canone mensile dell’offerta mobile attivata sarà addebitato su conto o carta di credito e non più su credito residuo. Conferme in merito alla nuova promozione Flash Week di WINDTRE dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Come sottolineato in precedenza, la partenza dell’offerta dovrebbe essere fissata per il prossimo 31 di ottobre.

Ricordiamo che le offerte WINDTRE partono da 9,99 euro al mese (per gli Under 30) con la tariffa Young con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G. Per gli Over 30, invece, si parte da 12,99 euro al mese con DIPIU’ LITE che include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 5G. Per i clienti di rete mobile, inoltre, c’è la possibilità di attivare la fibra WINDTRE a 22,99 euro al mese.

Tutti i dettagli sulle offerte WINDTRE sono disponibili sul sito dell’operatore:

