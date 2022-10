Il programma per le guide locali di Google Maps prevede dei premi per gli utenti iscritti che contribuiscono a fornire informazioni utili come foto, recensioni, risposte alle domande, ecc.

Google questo mese offre alle guide locali un codice sconto monouso del 10% che può essere utilizzato per gli acquisti su Google Store.

Google premia le guide locali di Maps con un buono sconto del 10%

Ecco il messaggio ricevuto da alcune guide locali di Google Maps.

“Grazie ai tuoi contributi su Google Maps, hai ottenuto uno sconto del 10% sui nuovi prodotti di Google, inclusi Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch. Approfitta del 10% di sconto sul tuo prossimo acquisto sul Google Store, fino ad esaurimento scorte.”

Non è chiaro di quale livello debbano essere le guide per ottenere il coupon, ma probabilmente dipende dal livello di contribuzione.

Il codice sconto è valido solo fino al 15 novembre 2022 e rappresenta una valida occasione soprattutto per coloro che sono interessati a Google Pixel 7 o Pixel Watch lanciati appena due settimane fa, inoltre lo sconto è valido su tutti i prodotti del Google Store, quindi anche per gli accessori come caricabatterie e cinturini.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 7 Pro, lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo