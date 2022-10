Se siete alla ricerca di accessori originali di Google dedicati alla ricarica dei dispositivi della gamma Google Pixel, abbiamo una buona notizia per voi: su Amazon Italia sono arrivati Google Pixel Stand 2 e Google Pixel Caricatore 30 W (con cavo USB Type-C).

Iniziando da Google Pixel Stand 2, si tratta di un accessorio lanciato dal colosso di Mountain View lo scorso anno (in occasione dell’evento di presentazione della serie Google Pixel 6) e che ha come compito quello di ricaricare lo smartphone con una velocità massima di 23 W (in modalità wireless).

Ma questo caricabatterie wireless, che è progettato appositamente per i dispositivi della famiglia Google Pixel, offre anche un’interfaccia utente personalizzata che consente di controllare rapidamente l’audio e i dispositivi della smart home connessi, permettendo inoltre di scegliere la modalità di ricarica “Silenziosa” oppure “Prestazioni” (che attiva una ventola di raffreddamento).

Il colosso di Mountain View include nella confezione di vendita un cavo USB C-to-C da 1,5 m e un caricabatterie da 30 W che supporta la ricarica PD 3.0 con PPS (accessori che normalmente hanno un costo di circa 30 euro).

Passando a Google Pixel Caricatore 30 W USB-C + cavo, si tratta di un caricabatterie (in colorazione Clearly White) che è in grado di supportare tutti i dispositivi dotati di una porta USB Type-C (smartphone, tablet e persino i Chromebook) con una velocità massima di 30 W.

Incluso nella confezione di vendita gli utenti troveranno il cavo USB Type-C.

Come acquistare Google Pixel Stand 2 e Pixel Caricatore 30 W su Amazon

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistare uno di tali accessori (in entrambi i casi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon) non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link:

Acquistate Google Pixel Stand 2 a 79 euro su Amazon

Acquistate Google Pixel Caricatore 30 W a 39 euro su Amazon

