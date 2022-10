Il mese di ottobre 2022 si avvicina a passo svelto alla conclusione con un ultimo colpo di coda fatto di offerte interessanti su smartphone Android di fascia media, quella che raccoglie i prodotti scelti da tantissimi utenti quale giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. Nel caso di specie, le offerte sono tutte reperibili sul marketplace eBay — sebbene provenienti da due selezioni diverse — e coinvolgono smartphone dei produttori Android più apprezzati come Samsung, OPPO, Xiaomi e gli altri brand del suo universo (i.e. Redmi e POCO).

Offerte smartphone Android di fascia media su eBay (26 ottobre)

Tutte le offerte descritte di seguito sono disponibili su eBay, tuttavia — come si accennava in apertura — fanno parte di due selezioni diverse: le prime riguardano uno smartphone Samsung molto famoso e due OPPO e sono rinvenibili nella selezione settimanale degli Imperdibili; le restanti toccano smartphone Xiaomi, Redmi e POCO e sono ottenibili previa applicazione di un codice sconto del 10%. Al fine di evitare fraintendimenti, è meglio prenderle in esame separatamente.

Offerte Imperdibili per Samsung e OPPO

Partendo dagli Imperdibili, ci sono tre smartphone per quattro offerte: il best buy degli ultimi mesi Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra riprova), l’ottimo OPPO Reno6 5G — di cui potete consultare la nostra recensione a questo link — in due colorazioni e il più recente OPPO Reno8 Lite 5G (anch’esso oggetto di una nostra recensione).

Tutti gli smartphone in questione si trovano in Italia, offrono la spedizione gratuita e sono venduti da venditori con feedback positivi elevati; inoltre, tutti mettono a disposizione la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e solo uno non dispone del Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”). Ecco i link per acquistarli:

Offerte Xiaomi, Redmi e POCO con coupon

Tutte le seguenti offerte presuppongono l’applicazione di un codice sconto del 10% che rimarrà valido fino al 31 dicembre 2022 (lo sconto massimo per ogni singolo acquisto è di 50 euro, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 10 volte e non è prevista una soglia di spesa minima; trovate maggiori dettagli su termini e condizioni a questo link). Inoltre, tutti gli smartphone segnalati arrivano dallo stesso venditore con feedback positivo — per maggiori informazioni, potete visitare la pagina apposita a questo link —, si trovano in Svizzera ma mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita in Italia e non mancano della solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Il codice sconto da utilizzare — per farlo, è sufficiente aggiungere il prodotto desiderato nel carrello e inserire il coupon nel campo dedicato prima di procedere al pagamento del prezzo scontato correttamente visualizzato — è PIT10PERTE2022 e permette di acquistare:

