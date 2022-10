Così come avviene per gli smartphone Android, il team di sviluppatori di Google anche per quanto riguarda gli smartwatch basati su Wear OS sfrutta Google Play Services per implementare delle nuove funzionalità per tutti gli utenti.

Ebbene, analizzando il codice della versione 22.42.12 di Google Play Services, lo staff di 9to5Google ha scoperto alcune interessanti novità in arrivo per i dispositivi Wear OS con particolare riferimento ai backup.

Su Wear OS i backup diventeranno molto importanti

Il team di sviluppatori di Google lavora da diversi mesi ai backup di Wear OS e la versione 22.42.12 di Google Play Services ci fornisce una visione più chiara di ciò a cui serviranno.

Stando a quanto emerge, infatti, i backup in questione copriranno i dati delle applicazioni, le impostazioni del dispositivo, watch face e tile.

Grazie ai backup, in sostanza, gli utenti potranno risparmiare molto tempo per recuperare le personalizzazioni a cui hanno lavorato anche parecchio (basti pensare, ad esempio, alle scelte relative a stile, colore e informazioni da visualizzare di una watch face oppure all’ordine dei vari tile quando si effettua uno scorrimento verso destra o verso sinistra).

Ovviamente saranno particolarmente gradite dagli utenti anche la conservazione dei dati relativi alle varie applicazioni installate sullo smartwatch e quella che riguarda le impostazioni (basti pensare, ad esempio, alle password WiFi e ai permessi).

I backup di Wear OS sono attivabili e si verificano automaticamente nel momento in cui il device è acceso e connesso all’alimentazione e al Wi-Fi. Gli utenti avranno la possibilità di gestirli dallo smartwatch attraverso le impostazioni o sfruttando la companion app sullo smartphone e lo spazio usato per conservare i backup di Wear OS sarà quello fornito da Google One.

Sempre a proposito di Wear OS, la versione 22.42.12 di Google Play Services suggerisce che l’app Google Wallet fornirà anche sullo smartwatch avvisi che riguardano le attività di transito, gli eventi e i voli.

