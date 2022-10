OPPO lancia Happy Weekend, un’iniziativa promozionale valida sull’OPPO Store a partire dalle 20:00 di oggi, 21 ottobre, fino alle 8:00 di lunedì 24 ottobre 2022. Ci aspettano poco più di due giorni di sconti riguardanti il meglio della tecnologia del produttore, tra smartphone, tablet e wearable: vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Al via l’Happy Weekend sull’OPPO Store: sconti su smartphone, tablet Android e wearable

OPPO inaugura l’Happy Weekend sul suo store online ufficiale, con due giorni di sconti sulla tecnologia a disposizione dalle 20:00 di oggi fino alle 8:00 della mattina di lunedì. Le offerte toccano una selezione tra i prodotti più apprezzati dell’ecosistema OPPO, per gli appassionati di fotografia, per gli amanti dell’attività fisica e non solo.

Per quanto concerne gli smartphone Android la promozione sconta OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, proposti con ribassi del 15 e del 30% rispettivamente, ma non solo. Sono in offerta anche alcuni prodotti di fascia media come OPPO Reno6 5G e Reno6 Pro 5G, proposti a 329,99 e 499,99 euro, OPPO Reno7, OPPO Reno8 Lite 5G e OPPO A76. Ecco i prezzi:

L’Happy Weekend di OPPO offre l’opportunità di acquistare in sconto anche OPPO Pad Air, il tablet del produttore lanciato solo qualche settimana fa e pensato sia per il tempo libero sia per il lavoro. Il prezzo è di 319,99 euro per la versione 4-128 GB (anziché 349,99) e di 269,99 euro per quella da 4-64 GB (anziché 299,99).

Chi è alla ricerca di un prodotto per il tracciamento dell’attività fisica può valutare OPPO Watch Free con uno sconto del 40% (59,99 euro), oppure OPPO Band Style a 39,99 euro. Gli appassionati di musica possono invece approfittare delle cuffie OPPO Enco Air2, Enco Free 2i ed Enco X2, acquistabili rispettivamente a 39,99, 69,99 e 129,99 euro.

Tutte le offerte dell’Happy Weekend dell’OPPO Store sono accessibili seguendo il link qui in basso:

