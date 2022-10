Se avete deciso di acquistare Google Pixel 7 o Pixel 7 Pro e desiderate approfittare dei vari servizi aggiuntivi offerti da Amazon abbiamo una buona notizia per voi: i due nuovi smartphone del colosso di Mountain View sono tornati ad essere disponibili su questa popolare piattaforma e-commerce.

In entrambi i casi i telefoni sono venduti e spediti da Amazon e non vi sono novità per quanto riguarda i prezzi, che sono quelli ufficiali: 649 euro per il modello “base” e 899 euro per la variante “Pro”.

Su Amazon sono tornati Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di Google Pixel 7:

display gOLED da 6,32 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz

processore Google Tensor G2

chip di sicurezza Titan

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

fotocamera frontale singola da 11 megapixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.1

Android 13

batteria da 4.355 mAh (con supporto per la ricarica rapida da 20 W e per la ricarica wireless)

Queste, invece, sono le principali caratteristiche del modello Pro:

display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

processore Google Tensor G2

chip per la sicurezza Titan

12 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel

fotocamera frontale da 11 megapixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.1

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 23 W e alla ricarica wireless)

Android 13

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistare i nuovi smartphone di Google su Amazon potete sfruttare i seguenti link:

Acquista Google Pixel 7 su Amazon a 649 euro

Acquista Google Pixel 7 Pro su Amazon a 899 euro

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7 Pro