La tecnologia è qualcosa di fantastico per noi appassionati, ma anche le persone che non vivono per essa interagiscono comunque con lei ogni giorno, ormai le nostre case sono colme di dispositivi di ogni tipo, soprattutto lato intrattenimento. Proprio all’intrattenimento familiare fanno riferimento alcune novità che sta per introdurre Google, lo scopo è quello di semplificare la vita delle famiglie, aiutando i genitori a tutelare i propri figli nell’utilizzo dei servizi Google TV, nonché a semplificare diverse azioni con l’app per il controllo Family Link. Scopriamo insieme le novità.

Novità per i profili dei bambini su Google TV

Chi tra voi ha figli sa bene quanto i bambini si lascino facilmente rapire dalla TV e sa bene come al giorno d’oggi ci sia una miriade di contenuti diversi a disposizione dei più piccoli, molti genitori ricorderanno (come chi vi scrive) che una volta noi potevamo fare affidamento su una manciata di canali televisivi, e il massimo del lusso era poter registrare sulle VHS qualche cartone animato, per poi riguardarlo all’occorrenza. Oggi non è più così e i bambini hanno a disposizione diversi servizi a loro dedicati.

Whatchlist gestite dai genitori

Google ha deciso di introdurre la possibilità per i genitori di gestire le watchlist dei figli dal proprio profilo, se dunque durante il vostro relax serale vedete qualche contenuto che potrebbe piacere a vostro figlio, ora potrete salvarlo direttamente nella watchlist del suo profilo bambino di modo che, al successivo accesso, la watchlist del bambino sia già pronta sulla schermata iniziale del profilo.

Per fare ciò sarà sufficiente cliccare sul contenuto di vostro interesse (in realtà di vostro figlio), premere il pulsante della watchlist e scegliere quella associata al profilo del bambino.

Nuovi consigli da parte di Google

Google ha deciso di migliorare i consigli per i contenuti da visualizzare sui profili dei bambini, questi verranno ora visualizzati direttamente nella schermata principale del profilo, in base alle applicazioni impostate dai genitori e alle impostazioni di classificazione. È anche possibile nascondere eventuali contenuti ritenuti non idonei o non interessanti.

Maggiore controllo per l’utilizzo di YouTube

Big G ha deciso di introdurre un’esperienza di visione supervisionata di YouTube su Google TV, dedicata a coloro che hanno figli che vogliono passare da YouTube Kids alla piattaforma normale; sarà dunque possibile iniziare ad esplorare i contenuti offerti dalla piattaforma classica continuando ad utilizzare il profilo Google TV Kids. La nuova esperienza permette ai genitori di gestire la visione grazie all’impostazione dei contenuti per preadolescenti, con la possibilità di scegliere quali funzioni possono essere utilizzate ed eventualmente bloccare determinati canali.

Restyling grafico e nuove funzioni per Family Link

Google ha introdotto Family Link cinque anni fa, dando la possibilità ai genitori di gestire le abitudini digitali dei figli con una serie di controlli fra cui, a titolo di esempio, la possibilità di impostare limiti di utilizzo e i filtri per i contenuti in base all’età.

L’interfaccia generale viene riprogettata, dando ora spazio alle funzioni più richieste e utilizzate direttamente nella schermata principale.

Una delle funzioni più richieste e utilizzate, secondo Google, è quella che consente di controllare il tempo di utilizzo che ora, con la scheda Controlli, permette ai genitori di impostare facilmente i limiti di utilizzo per ciascun dispositivo o per ogni applicazione, impostando restrizioni sui contenuti e gestendo le autorizzazioni per i dati delle app. Inoltre è ora possibile stabilire delle modifiche temporanee per i limiti di utilizzo, grazie alla schermata “Solo oggi” è infatti possibile sovrascrivere temporaneamente le impostazioni generali dei limiti di tempo, dando al bambino qualche minuto in più (o anche di più).

La scheda inerente alla Posizione viene leggermente modificata, da qui è possibile visualizzare sulla mappa la posizione di tutti i figli associati a Family Link, visualizzare la carica residua del loro dispositivo e all’occorrenza farlo suonare. Viene inoltre introdotta una nuova funzionalità che permette al genitore di ricevere una notifica quando il figlio entra o esce da una specifica zona impostata, ad esempio la scuola o la struttura presso cui il bambino pratica sport.

La scheda “In evidenza” consente di avere una panoramica di come il bambino ha interagito con il proprio dispositivo, verranno in seguito aggiunte nuove funzioni grazie anche alla collaborazione con alcuni partner quali Common Sense Media, ConnectSafely e Family Online Safety Institute.

Viene rivista anche la sezione delle notifiche, a cui ora si può accedere tramite l’icona a forma di campanella in alto a destra nella schermata iniziale, e che ci dà una panoramica delle richieste dei figli per quanto riguarda il download di applicazioni, eventuali acquisti, nonché i tentativi di accesso ai siti web bloccati.

Infine da oggi Family Link è disponibile anche sul web, raggiungibile a questo link, permettendo di utilizzare tutte le funzionalità del servizio anche senza avere l’applicazione installata sul proprio smartphone. Tutte le novità di cui vi abbiamo parlato nell’articolo sono in distribuzione a partire da oggi e, nel giro di qualche settimana, dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti.

