Così come spesso avviene per ogni smartphone appena lanciato sul mercato, anche Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro presentano alcuni più o meno piccoli (e fastidiosi) problemi di giovinezza, la maggior parte dei quali probabilmente verrà risolta dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View nel giro di qualche settimana.

I primi fortunati utenti che hanno ricevuto Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro hanno scoperto che gli smartphone non funzionano completamente su Pixel Stand 2: i telefoni riescono a ricaricarsi ma pare non sia possibile sfruttare le altre funzionalità che questa base di ricarica smart è in grado di offrire.

In particolare, gli utenti non riescono a configurare le funzionalità legate alla gestione dei dispositivi smart home, in quanto la relativa procedura a un certo punto si interrompe.

Pare, ad ogni modo, che il team di Google abbia già individuato il problema e rilasciato una nuova versione dell’app Pixel Stand con la risoluzione. Basta attendere che divenga effettivamente disponibile per tutti.

Piccoli problemi di scrolling per Google Pixel 7

Un’altra problematica riscontrata dai primi utenti che hanno ricevuto Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro riguarda lo scrolling effettuato all’interno di determinate applicazione, tra le quali vengono segnalate Reddit, YouTube e Twitter.

Il problema in questione non sembra colpire tutti gli utenti allo stesso modo e, stando alle descrizioni, riguarda la fluidità dello scorrimento, che sembra “balbettare” (pare sia più comune quando si scorre rapidamente in un breve spazio).

Negli ultimi mesi problemi simili sono stati segnalati anche da possessori di Google Pixel 6 (dopo un aggiornamento) ed è probabile che il team di sviluppatori di Google in poco tempo implementi una soluzione che metta fine a tale bug.

In sostanza, niente di allarmante, solo un paio di problemi a cui il colosso di Mountain View dovrebbe porre rimedio senza troppe difficoltà.

