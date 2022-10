La distribuzione degli smartphone OnePlus in Italia registra un’accelerazione con Unieuro che propone ora anche due degli ultimi arrivati della gamma del brand: il OnePlus Nord 2T e l’entry level OnePlus Nord CE 2 Lite. Entrambi gli smartphone vengono proposti subito in offerta, con la possibilità di sfruttare un acquisto a prezzo scontato ed il ritiro in negozio. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Ecco i dettagli completi:

Il listino di Unieuro si arricchisce con nuovi smartphone OnePlus. Da questa settimana è possibile acquistare due degli ultimi arrivati della gamma del brand, il OnePlus Nord 2T, punto di contatto tra la gamma Nord e i top di gamma del brand, e l’entry level OnePlus Nord C2 2 Lite, modello di riferimento per chi cerca uno smartphone OnePlus a prezzo contenuto.

Il OnePlus Nord 2T viene proposto da Unieuro nella variante con 12 GB di memoria RAM e 256 GB con scocca grigia. Si tratta, quindi, della versione “top” del Nord 2T che offre una marcia in più sia per quanto riguarda la RAM che per lo spazio d’archiviazione. Il prezzo è di 449,90 euro, scontato rispetto a listino di 509,90 euro.

Ricordiamo che lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Dimensity 1300 affiancato da un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz oltre che da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Il comparto fotografico comprende tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel ed un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel oltre che con un sensore da 2 Megapixel per la profondità.

Per sfruttare l’offerta di Unieuro sull’ottimo OnePlus Nord 2T è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Unieuro introduce in listino anche il OnePlus Nord CE 2 Lite. L’entry level della gamma OnePlus viene proposto nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage ad un prezzo di 249,90 euro invece che 299,90 euro. Da notare che la disponibilità riguarda la versione con colorazione blu, probabilmente la più caratteristica e particolare della gamma.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,59 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS LCD. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W, e da un comparto fotografico che include una camera principale da 64 Megapixel più due sensori a 2 Megapixel di supporto.

Per acquistare lo smartphone da Unieuro è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Ricordiamo che Unieuro, oltre al prezzo scontato, mette a disposizione la possibilità di sfruttare la consegna gratuita oppure il ritiro gratuito in negozio. Da notare anche l’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi, disponibile sia con Klarna che con PayPal oltre alla possibilità di aggiungere una copertura contro i danni accidentali per 12 mesi direttamente in fase d’acquisto.