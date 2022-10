La gamma di smartphone Realme si rinnova con il lancio ufficiale del nuovo Realme C33. Si tratta del nuovo entry level della famiglia Realme che arriva subito sul mercato italiano con l’obiettivo di offrire un’alternativa economica e completa per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia bassa senza troppe limitazioni, anche solo da utilizzare come muletto o magari da regalare ad un utente senza troppe pretese. Il nuovo Realme C33 è uno smartphone completo, con Android 12, ed è subito protagonista di un’offerta lancio. Vediamo prezzi e specifiche della nuova proposta di Realme.

Realme C33: ecco le specifiche del nuovo entry level

Il nuovo Realme C33 debutta sul mercato con una scheda tecnica completa e sicuramente interessante considerando il posizionamento commerciale. Lo smartphone può contare su di un display da 6,5 pollici con pannello IPS LCD, risoluzione Full HD e notch a goccia. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Unisoc T612 che garantisce la possibilità di totalizzare un punteggio di 221 mila punti su AnTuTu.

Il comparto tecnico del nuovo smartphone di casa Realme include anche una batteria da 5.000 mAh. L’autonomia, considerando il resto delle specifiche dovrebbe essere di ottimo livello. La ricarica è da 10 W e in confezione c’è il caricabatterie. Da segnalare anche la presenza di una fotocamera principale da 50 Megapixel che Realme definisce come una soluzione “premium per la categoria”.

Con la fotocamera è possibile accedere a funzioni come la Modalità Notte, la Modalità HDR e il Timelapse oltre che registrare video a 1080p e 30 fps. CI sono anche un sensore secondario per la profondità ed una camera anteriore da 5 Megapixel.

Lato software, il nuovo entry level di casa Realme presenta il sistema operativo Android 12. Lo smartphone, inoltre, debutta sul mercato in due configurazioni. Il modello base ha 4 GB di RAM e 64 GB di storage mentre la versione top può contare sempre su 4 GB di RAM ma su di uno storage incrementato fino a 128 GB.

Le memorie di archiviazione sono di tipo UFS 2.2. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone è Dual SIM ed include un jack audio da 3,5 mm oltre ad una porta micro USB. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 164,2 x 75,7 x 8,3 mm per 187 grammi di peso.

I prezzi per l’Italia

Il nuovo Realme C33 arriva sul mercato con un prezzo di listino di 179,99 euro per il modello da 4/64 GB e di 199,99 euro per la versione 4/128 GB. Lo smartphone è disponibile in due varianti cromatiche, Night Sea e Sandy Gold. Per la fase di lancio, è previsto uno sconto di 20 euro per entrambe le versioni che, quindi, saranno disponibili a 159,99 euro e 179,99 euro.

Lo smartphone può essere già acquistato da tutti i principali rivenditori italiani ed è disponibile nei listini di:

eBay

Unieuro

Euronics

MediaWorld

Trony

