Le Offerte esclusive Prime di Amazon proseguono e toccano tantissimi prodotti, tech e non. Gli sconti di questo secondo Amazon Prime Day dell’anno riguardano molti modelli di smartphone e tablet Android, ma anche alcuni dispositivi wearable interessanti, come quelli che stiamo per vedere. Tra le proposte piĂą intriganti abbiamo infatti Amazfit GTS 2 nella nuova versione, OPPO Watch Free e Huawei Band 7.

Smartwatch e smartband Amazfit, OPPO e Huawei tra le Offerte esclusive Prime di Amazon

Le offerte Amazon sono state lanciate nella giornata di ieri, ma sono ancora valide per qualche ora, fino allo scoccare della mezzanotte (o fino a esaurimento scorte). In mezzo alle tantissime offerte riguardanti gli smartphone Android, i tablet Android e gli stessi dispositivi wearable, spicca un interessante trio di smartwatch e smartband di marchi diversi: stiamo parlando, come anticipato, di Amazfit GTS 2, OPPO Watch Free e Huawei Band 7.

Amazfit GTS 2 è in promozione nella nuova versione, quella che integra l’assistente Alexa e lo speaker. Offre uno schermo AMOLED da 1,65 pollici a risoluzione 348 x 442 (341 ppi), connettivitĂ Bluetooth 5.0, Wi-Fi e GPS, BioTracker 2 PPG con SpO2, batteria da 246 mAh che promette fino a 7 giorni di utilizzo e la compatibilitĂ con smartphone dotati di almeno Android 5.0 Lollipop o iOS 10.0. Lanciato al prezzo consigliato di 129,90 euro, ora è in offerta su Amazon a 100,99 euro nelle colorazioni nero e rosa.

OPPO Watch Free è uno smartwatch dal prezzo ancora piĂą contenuto. Offre un display AMOLED curvo da 1,75 pollici a risoluzione 280 x 456 (326 ppi), Bluetooth 5.0, sensore di movimento a sei assi, sensore per la frequenza cardiaca e per la rilevazione SpO2, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, batteria da 230 mAh che promette fino a 14 giorni di autonomia e la compatibilitĂ con almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 10.0. Presentato per il mercato italiano a febbraio 2022 al prezzo di 99,99 euro, è ora in sconto a 59,99 euro nelle colorazioni Black e Gold.

Chiudiamo con la smartband Huawei Band 7, presentata in Italia lo scorso maggio al prezzo di 59,90 euro. Si tratta di un prodotto piuttosto completo per la fascia, con display AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 358, autonomia fino a 14 giorni, tecnologia come Huawei TruSleep, Huawei TruRelax e Huawei TruSeen 4.0, possibilitĂ di monitorare passi, sonno, frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e decine di tipologie di allenamento. Lo sconto Amazon del 25% permette di acquistarla a 44,90 euro.

