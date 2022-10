HONOR 70 5G è uno smartphone che incarna in maniera praticamente perfetta lo spirito del produttore cinese per la sua capacità di coniugare un design curato ad un rapporto qualità-prezzo interessante (con il comparto fotografico che costituisce un punto di forza non certo secondario), ancora di più in presenza di offerte che quella attualmente disponibile sullo store ufficiale HiHonor, che prevede uno smartwatch incluso nel prezzo e un codice sconto.

HONOR 70 5G in offerta su HiHonor (8 ottobre 2022)

Presentato in Cina lo scorso mese di maggio, HONOR 70 5G ha fatto la propria comparsa ufficiale sul mercato italiano con l’annuncio di IFA 2022: HONOR ha scelto di proporlo nel nostro Paese con prezzi di listino di 549,90 euro per il taglio da 128 GB e 599,90 euro per quello da 256 GB, entrambi con 8 GB di RAM.

Questi prezzi, comunque, ci interessano relativamente e il motivo è presto detto: nel momento in cui scriviamo, è possibile sfruttare una ghiotta offerta sullo store ufficiale HiHonor che da una parte sconta entrambi i tagli di memoria di 50 euro previo utilizzo del codice coupon AH50OFF e dall’altra prevede l’inclusione nel prezzo finale dell’elegante smartwatch HONOR Watch GS 3 in versione Midnight Black o Classic Gold (con valori commerciali rispettivamente di 169,90 euro e 199,90 euro). In questo modo, il taglio base viene a costare 499,90 euro e quello top 549,90 euro, entrambi con smartwatch incluso. Ecco il link per approfittare subito della promozione:

Acquista HONOR 70 5G + HONOR Watch GS 3 da 499,90 euro con AH50OFF

Il codice sconto segnalato sarà valido fino al 15 ottobre, pertanto avete ancora una settimana esatta per sfruttarlo; di sicuro, lo smartwatch incluso nel prezzo (fino ad esaurimento scorte) rappresenta un incentivo ulteriore a completare l’acquisto senza troppe esitazioni.

Perché scegliere HONOR 70 5G

HONOR 70 5G è uno smartphone arrivato sul mercato italiano da poco più di un mese (anche se in terra natìa è in circolazione da più tempo), per questo motivo c’è una buona probabilità che non lo conosciate ancora in maniera dettagliata. Il nuovo modello a marchio HONOR vuole essere un’alternativa forte nella fascia medio-alta del mercato Android e mette sul piatto una scheda tecnica di tutto rispetto, segnalandosi soprattutto per un comparto fotografico molto soddisfacente — alla prova sul campo — in relazione al prezzo. Di seguito potete leggere le specifiche tecniche complete del dispositivo:

Dimensioni: 161,4 x 73,3 x 7,91 mm

Peso: 178 g

Display: 6,67 pollici OLED curvo, 100% DCI-P3, HDR10+, refresh rate 120 Hz, risoluzione 2.400 x 1.080, PWM 1.920 Hz con poca luce, 4.096 livelli di luminosità

Chipset: Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G (6 nm) con CPU octa core (1 Cortex-A78 2,5 GHz, 3 Cortex-A78 2,4 GHz, 4 Cortex-A55 1,8 GHz) e GPU Adreno 642L

Memoria: 8 GB + 128/256 GB

Fotocamere posteriori: 54 MP (f/1,9) Super Sensing Camera, IMX800 50 MP (f/2,2), ultra-grandangolare con FoV 122° e Macro 2,5 cm 2 MP (f/2,4) di profondità

Fotocamera anteriore da 32 MP Super Clear Selfie Camera

Funzioni fotografiche: Solo Cut, HONOR Image Engine, Doppia stabilizzazione elettronica dell’immagine, doppio Video Stream a 1.080p, doppio effetto bellezza

Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida HONOR SuperCharge a 66 W (60% in 20 minuti)

Sistema operativo: Magic UI 6.1 con base Android 12

Connettività: Wi-Fi 6, Dual SIM (dual standby), 5G, USB-C.

Se i freddi numeri non sono abbastanza per farvi capire appieno le reali capacità di questo smartphone, nulla quaestio: qui sotto potete vederlo all’opera nella nostra recensione dedicata.

Leggi anche: Recensione HONOR 70 5G

